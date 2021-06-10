Медведев: Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет «Единая Россия» предложила ограничить предельные объемы вредных веществ в загрязненных городах 10 июня 2021, 10:14 В Госдуму внесли предложения по поправкам о вредных выбросах во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатором поправок выступил, в том числе, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, один из авторов поправок, Владимир Бурматов, сообщает сайт «Единой России». Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня. В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. «Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство России», – сказал Владимир Бурматов. Он пояснил, что предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. «На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Бурматов. Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме и его первый заместитель Сергей Неверов и Андрей Исаев, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды в нижней палате парламента Владимир Бурматов, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.

ЕР предложила разрешить дальневосточным семьям использовать для детей льготу на проезд к месту отдыха 8 июня 2021, 16:58 Текст: Елизавета Булкина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов с предложением предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей. «Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель Президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период – важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», – приводятся ее слова на сайте ЕР. Парламентарий подчеркнула, вопрос регулируется региональными законами. Сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Право воспользоваться льготой раз в два года остается в прежнем объеме – не дублируется и не суммируется. Неизменными остаются и категории граждан, которые могут ей воспользоваться. «Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Нужно отметить, что некоторые регионы уже пошли по этому пути», – пояснила Яровая. По ее инициативе региональный парламент примет изменения уже 16 июня. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» распространить возврат половины стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям — организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии. Программа начала работать в мае, она продлится до 15 сентября. Оплатить отдых нужно до 31 августа. Ранее в ходе форума «Большой семейный совет» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным. Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду 9 июня 2021, 12:12

Фото: Vladimir Mucibabic/YAY/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»). В пояснительной записке к документу отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», передает РИА «Новости». Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим принятый закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200–300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Напомним, 25 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Госдума осудила законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины 8 июня 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине», – передает РИА «Новости» текст заявления, принятого нижней палатой единогласно. Депутаты также обращают внимание на то, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя «ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье». В целом, в заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины». Также содержится указание, что Дума подтверждает все сделанные ранее заявления о пагубности национальной политики украинских властей, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства. По оценке парламентариев, законопроект «О коренных народах Украины» является «идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания «оккупантов», то есть русского и русскоязычного населения Донбасса». При этом, отмечается в документе, Украина не приняла ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, «предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещенная в России организация) к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму». Согласно постановлению, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытыми нацизмом». Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Напомним, политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских. Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы 7 июня 2021, 14:15 Текст: Ксения Панькова

Все депутаты Госдумы приглашены на встречу с президентом России Владимиром Путиным 21 июня, сообщил источник в Госдуме. «Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», – сказал источник ТАСС. Ранее президент встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В Госдуме разъяснили поправки в закон о деятельности НКО в России 8 июня 2021, 18:46 Текст: Ксения Панькова

Поправки в закон о деятельности некоммерческих организаций (НКО) помогут обеспечить прозрачность в их деятельности, однако контроль за прохождением финансирования не помешает НКО в достижении их уставных целей, сообщил автор поправок, депутат Госдумы Василий Пискарев. «Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», – приводит слова Пискарева Telegram-канал «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне». Он отметил, что контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории нашей страны. По данным Минюста, как отметил депутат, в 2020 году на счета 3581 российской НКО поступило из иностранных источников около 72 млрд рублей. «Подавляющее большинство организаций добросовестно осуществляют свою уставную деятельность, внося свой вклад в развитие гражданского общества», – подчеркнул он. Ранее в Госдуме запланировали рассмотрение поправки об обеспечении прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), она внесена к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Эксперты рассказали о росте интереса избирателей к муниципальным выборам 7 июня 2021, 20:36 В воскресенье в России состоялись муниципальные выборы в шести регионах: Республике Алтай, Алтайском, Забайкальском и Краснодарском краях, Волгоградской и Челябинской областях. Эксперты отмечают стабильное лидерство «Единой России», несмотря на возросший уровень конкуренции. В большинстве регионов победу одержали представители «Единой России», в двух кампаниях победили самовыдвиженцы, один мандат достался представителю «Справедливой России» и в одном случае представители ЕР и СР получили одинаковое число голосов. Эксперты отмечают на местных выборах высокий уровень конкуренции, но в то же время предполагают, что с приближением федеральной кампании «Единая Россия» при различных раскладах все же сохранит лидерские позиции. Об этом говорится на сайте Независимого общественного мониторинга. «Мы видим, что итоги голосования на муниципальных выборах в целом подтверждают тенденции, которые фиксируют социологические опросы и о которых говорит большинство экспертов – представители партии власти являются безусловными фаворитами избирателей. 6 июня представители «Единой России» одержали победу в большинстве голосований. Из 25 кампаний лишь две были выиграны самовыдвиженцами, в одной победил кандидат от «Справедливой России» и еще в одном случае кандидаты от ЕР и СР получили равное количество голосов. Это говорит о стабильно высоком уровне доверия к «Единой России», – считает эксперт НОМ, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. Эксперты также обращают внимание на высокую конкуренцию между кандидатами в большинстве кампаний. Также наблюдается все более растущий интерес к выборам муниципального уровня у избирателей. «Несколько лет назад сложно было себе представить на муниципальных выборах явку 70%, 60%, даже 40%», – говорит председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Сегодня таких примеров уже много. И политические игроки, и сами избиратели перестали относиться к муниципальным выборам как к голосованию за людей, от которых ничего не зависит. Избиратель понимает, что именно на этом уровне решаются вопросы, связанные с его повседневной жизнью. Партии и кандидаты смотрят на муниципальный уровень как на возможность получить пропуск в большую политику – активно участвуют в политической конкуренции», – поделился мнением общественник. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев также отмечает, что «чем сильнее конкуренция, чем активнее ведут себя участники политического процесса, чем более значимые вопросы местной жизни они поднимают, тем больше активность и избирателей», – убежден он. Говоря об остроте политической конкуренции, Валерий Шагиев отметил кампанию по повторным выборам депутатов Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения, где кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России» получили равное количество голосов. «Мы видим, что борьба идет очень напряженная, и по мере приближения федеральных выборов острота конкуренции будет только нарастать», – уверен он. В целом эксперты видят повышение интереса к муниципальным выборам у избирателей из-за роста конкуренции. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место. Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. Медведев: У «Единой России» есть все для победы на выборах в Госдуму 9 июня 2021, 18:08 Текст: Ксения Панькова

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. «Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами», – заявил Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии, передает ТАСС. «Единая Россия» – ведущая политическая сила в нашей стране, правящая партия, представленная во всех органах законодательной власти, в исполнительной власти, партия сторонников президента России Владимира Путина», – подчеркнул Медведев. По его мнению, базовые ценности партии «близки и понятны практически каждому, на практике – это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ответственность перед избирателями». «Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной и соответствуют задачам, которые затрагивают интересы абсолютного большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», – отметил председатель «Единой России». Он заверил, что партия руководствуется этим принципом при работе в Госдуме, в правительстве, в законодательных органах субъектов Федерации, в муниципальных структурах. Медведев обратил внимание на то, что нынешнее заседание проходит в преддверии съезда «Единой России», который начнется 19 июня. «Нам предстоит утвердить список кандидатов в депутаты Государственной думы, принять предвыборную программу, от которой во многом, если мы добьемся необходимых результатов на выборах, будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет», – указал он. Медведев призвал единороссов активнее рассказывать гражданам о достижениях партии, потому что «все забывается», а партию в ходе политической борьбы «никто щадить не будет». Председатель отметил, что за прошедшие пять лет партия приложила немало усилий для решения многих вопросов по повышению доступности жилья. Среди принятых мер, в принятии которых участвовала «Единая Россия», он напомнил о бессрочной приватизации жилья, упрощении процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продлении дачной амнистии, расселении аварийного жилья, о помощи обманутым дольщикам и реформе долевого строительства, о капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. «Я об этом специально говорю достаточно подробно, потому что жизнь так устроена, что все забывается, даже те важные решения для граждан, которые мы принимали. Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике. Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить – это не сделано, это плохо, этим мы недовольны», – подчеркнул председатель партии. Медведев отметил, что проблем еще очень много, и партия не смогла сделать все, что обещала, «но достижений очень много, и о них нужно без всякого стеснения рассказывать гражданам, напоминать, как было еще недавно». Он добавил, что необходимо, в частности, продолжать работу в сфере расселения аварийного жилья, развития комфортной городской среды. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием 9 июня 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование, передает ТАСС. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются. Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. «Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его», – сказал он. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Госдума одобрила передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом 8 июня 2021, 14:23 Текст: Ксения Панькова

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в международных инстанциях и обращаться в Конституционный суд страны для обжалования решений межгосударственных органов. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за Генпрокуратурой предполагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций, передает РИА «Новости». Генпрокуратуру также могут наделить правом обращаться в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны. Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов. Согласно законопроекту, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение. Уточняется, что Генпрокуратура может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами – членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов страны осуществляется уполномоченным Росси при ЕСПЧ. Комментируя внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что этот документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом. По его словам, после принятия законопроекта «появляется возможность использовать весь арсенал полномочий Генпрокуратуры и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересов РФ и ее граждан». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Госдума рассмотрит поправку о деятельности НКО в России 8 июня 2021, 10:47 В Госдуме запланировали рассмотрение поправки об обеспечении прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), она внесена к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Необходимо обеспечить прозрачность деятельности НКО, поскольку мы можем видеть, сколько денег было израсходовано (НКО отчитываются), но не знаем, сколько денег они получили», – приводит слова автора поправки, депутата Госдумы Василия Пискарева Telegram-канал «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне». Поправка позволит установить дополнительные меры по противодействию деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории России, отмечается в сообщении. Отмечается, что такой контроль над прохождением финансирования НКО действует по всему миру, но «установленная в России планка стала лазейкой для бесконтрольного финансирования НКО». Глава Комиссии Госдумы подчеркнул, что поправка не станет угрозой для функционирования НКО. «Поэтому абсолютно прозрачная инициатива. Она никак не отразится на деятельности НКО. Как известно, их более 200 тыс. в нашей стране. Просто уполномоченные структуры будут видеть приход, как говорится, и расход, чтобы они совпадали», – заключил Пискарев. Медведев: Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет 9 июня 2021, 22:04 Текст: Ксения Панькова

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», – заявил Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», сообщается на сайте партии. Он подчеркнул, что в пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии. «Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», – напомнил председатель партии. В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников. Медведев напомнил, что по инициативе «Единой России» началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет. Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. Как подчеркнул председатель партии, «Единая Россия» последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе партии в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет. «При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», – отметил Медведев. Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, при поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере – одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. При этом Медведев подчеркнул, что «Единой России» нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нового опыта и задач. Он добавил, что партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся востребованы у людей. Ранее председатель партии заявил, что у «Единой России» есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. «Единая Россия» организовала всероссийскую акцию ко Дню социального работника 8 июня 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Активисты и депутаты «Единой России», а также победители предварительного голосования в рамках акции присоединились к соцработникам, обслуживающим людей на дому. Профессиональный праздник учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте ЕР. Во время пандемии именно социальные работники разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми, и консультируют добровольцев до сих пор, отметила победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева. «Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Например, в Белоярском районе, когда многодетная семья попала в больницу, они первыми пришли на помощь. Даже продуктовые коробки вместе сортировали – в общей сложности 40 тысяч штук», – рассказала она. Депутат Томской городской Думы, победитель предварительного голосования Владимир Самокиш навестил 91-летнюю Надежду Бутенко. Женщина уже несколько лет не может обойтись без поддержки со стороны. Ей привозят продукты и лекарства, помогают по дому, сопровождают в больницу. «Труд социального работника сложно переоценить. Они не только оказывают помощь в решении повседневных проблем, но, что самое главное, дарят людям живое общение и в ответ получают искреннюю благодарность», – сказал Самокиш. Социальные работники, помимо своих прямых обязанностей, также всегда интересуются состоянием здоровья своих подопечных, условиями их проживания, рассказал главврач Кировской горбольницы №5, победитель предварительного голосования «Единой России» Согомон Аракелян. Он также присоединился к акции партии и вместе с соцработником навестил ветерана труда, инвалида II группы, 88-летнюю Тину Койкову. Он измерил женщине давление, уровень кислорода в крови, занес полученные медицинские данные в медицинскую информационную систему. Чтобы понять, как важна миссия социальных работников, нужно оказаться на их месте, считает победитель предварительного голосования «Единой России» в Курской области, ректор сельхозакадемии, профессор Екатерина Харченко. Она уже несколько месяцев навещает инвалида Наталью Ханову. Женщина живет одна, может передвигаться только в инвалидной коляске. В День соцработника Екатерина Харченко привезла ей продукты, помогла приготовить еду. «Часто это люди с ОВЗ, пожилые граждане, у которых дети и внуки живут в других регионах, дети-инвалиды, которые не могут выйти из четырех стен на улицу, и многие другие. Социальные работники каждый день помогают сделать лучше качество жизни этих людей», – подчеркнула она. Акция «Единой России», приуроченная ко Дню соцработника, в эти дни проходит во всех регионах страны. Коренному населению Ямала в период пандемии повысили кочевые выплаты 9 июня 2021, 19:29 Текст: Ксения Панькова

Борьба с распространением коронавируса и помощь нуждающимся стали главными целями Ямальского регионального отделения «Единой России» в 2020 и 2021 годах. Для поддержки жителей региона был развернут волонтерский центр партии, который продолжает работать и сейчас, сообщил секретарь Ямало-Ненецкого отделения партии Алексей Ситников. «Ямал стал первым арктическим регионом, который повысил кочевые выплаты жителям тундры. Социальные выплаты в удвоенном размере были увеличены родителям-тундровикам на каждого ребенка до 18 лет, а также жителям тундры пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам – 60 лет). Эта поддержка коснулась порядка пяти тысяч человек. Таким образом, регион компенсировал упущенную возможность жителей тундры запастись необходимыми товарами по низким ценам в связи с введенными на тот момент ограничениями», – сказал он в рамках совместного заседания Высшего и Генсоветов «Единой России», сообщается сайте партии. Кроме того, члены «Единой России» и сторонники партии на личные средства организовали социальную акцию «Северяне против коронавируса», в рамках которой оказывали продуктовую помощь местным жителям. С учетом особенностей жизни на Крайнем Севере, в дополнение к федеральным выплатам за рождение второго ребенка на Ямале по инициативе «Единой России» приняли решение выплачивать еще по 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Кроме того, за рождение (усыновление) третьего и последующего детей в регионе выплачивается по 500 тыс. рублей. По просьбе местных жителей депутаты от партии инициировали принятие регионального закона «О тишине», отметил Ситников. «В законе были учтены предложения от семей с маленькими детьми, поступившие в приемные Председателя партии Дмитрия Медведева. Люди предлагали дополнить документ часами тишины в обеденное время, с 13:00 до 15:00, в период детского дневного сна», – сообщил секретарь реготделения партии. Важной темой в период ослабления противоэпидемических мер, добавил он, стала поддержка собирающихся в отпуск людей. «После многочисленных обращений в общественную приемную, «Единая Россия» внесла в Законодательное Собрание округа поправки о сохранении местным жителям права на оплату стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в случае его провоза на пароме или железнодорожной платформе. Поправки были приняты», – сказал Ситников. Кроме того, ямальские парламентарии-единороссы поддержали инициативу о приоритете отпусков работников, имеющим трех и более детей. Это позволяет многодетным родителям с большим удобством планировать и использовать отпуск для совместного отдыха с детьми. 9 июня в Москве проходит совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России». В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства в дела России на фоне выборов 9 июня 2021, 10:58 Западные спецслужбы пытаются использовать предстоящие выборы в России как повод для вмешательства во внутриполитические процессы в стране, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей», – заявил Пискарев в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что организаторы кампаний по вмешательству не без оснований считают, что государство уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию, эти силы попытаются «провести своих ставленников в органы государственной власти». Глава комиссии пояснил, что закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах, не поражает в правах граждан. «Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «все пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причем их причастность должна быть установлена судом», – подчеркнул депутат. Рядовым же участникам экстремистских организаций, или тем, кто причастен к их деятельности, такой срок определен на три года, по истечении которых они смогут избираться, как и другие. «Для учредителей и руководителей срок больше – пять лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти», – добавил парламентарий. Он привел в пример молодежные волнения в Европе в середине XX века, среди которых было немало людей с «весьма радикальными взглядами», но в будущем они стали влиятельными политиками. «Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений», – сказал Пискарев. Депутат также высказался о законопроекте, подготовленном комиссией, вводящем ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. «Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов», – рассказал глава комиссии. По его словам, таких людей готовят во время выборов, одним из примеров он назвал признанную в России нежелательной американскую неправительственную организацию с названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений». Эта структура, уточнил парламентарий, провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней. «В распоряжении нашей комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны», – подчеркнул Пискарев. Госдума разрешила искать пропавших людей по геолокации 8 июня 2021, 12:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего, передает ТАСС. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации. Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, таким образом законодатели дают «возможность оперативного и незамедлительного розыска людей». Кроме того, доработанная версия документа снимает противоречие между положениями законопроекта и конституционными гарантиями на тайну связи и неприкосновенность частной жизни, считает парламентарий. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что в ходе поисковых работ «счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни». «Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда», – цитирует Володина думская пресс-служба. Ранее Минцифры подготовило поправки в законопроект «О связи», которые смогут изменить ситуацию и сделать поиск людей, имеющих при себе мобильные устройства, более оперативным. Напомним, Минцифры России доработало законопроект, ранее принятый Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей. Доработанный законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства России по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи. Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал.