Франция собралась поспособствовать установлению мира между Ереваном и Баку

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

Макрон заявил, что «в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что, «в связи с недавними событиями на границе, ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы».

Кроме того, политик призвал Баку и Ереван к освобождению всех пленных и обеспечению доступа для оказания гуманитарной помощи, а также заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Вместе с этим Макрон собрался обсудить с Пашиняном гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.

В свою очередь Пашинян заявил, что в Ереване осенью ждут визита Макрона, который отложили ранее из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что мы вместе преодолеем кризис, связанный с COVID, и другие кризисы, мы ждем вас осенью в Ереване», – добавил он, отметив, что между Францией и Арменией сложились привилегированные отношения.

«Очень важно констатировать, что армянский народ постоянно чувствовал поддержку Франции и президента Макрона», – сказал и.о. премьера.

Ранее Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении.

До этого Армения сообщала, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области и на три с половиной километра проникли вглубь территории Армении.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.