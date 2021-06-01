Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей

Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского фестиваля «Большая перемена» с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что у школьников в России должны быть широкие возможности, чтобы найти свое призвание.

«У каждого из вас есть свои таланты и способности. Кто-то уже знает, что его привлекает, интересует больше всего: естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания. Понимаю, что не все еще определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом», – сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что к конкурсу «Большая перемена» присоединились в этом году более 2 млн участников. «За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания (…) Одним словом, возможностей для выбора много. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться», – подчеркнул глава государства.

«Задача взрослых, государства – везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни», – добавил российский лидер.

«Верю в вас! Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своем деле», – обратился президент к школьникам.

В Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького проходит Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Участники смогут встретиться с представителями крупнейших российских компаний, руководителями федеральных ведомств, ведущих вузов, блогерами и учеными.