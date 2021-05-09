У границ Украины с соседними странами скопились сотни машин

В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».

В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.

Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.

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