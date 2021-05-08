Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины

Гендиректор компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, Альберт Бурла в письме сотрудникам компании сообщил, что страны с низким уровнем доходов отказались от закупки их препарата.

Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Однако, по словам гендиректора американской компании, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин – либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства.

Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.

При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.

В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.