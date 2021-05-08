Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины

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8 мая, суббота | Последнее обновление — 17:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Макрон заявил, что ЕС рассмотрит на саммите политику в отношении России
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Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества.
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Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»?
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины
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Гендиректор компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, Альберт Бурла в письме сотрудникам компании сообщил, что страны с низким уровнем доходов отказались от закупки их препарата.
Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Однако, по словам гендиректора американской компании, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин – либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства.
Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.
При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.
В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»
Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ.
Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика.
Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.
Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми».
Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось.
25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства
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Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA.
«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости».
Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин.
Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе.
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Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого дня неформального саммита Европейского совета в португальском городе Порту заявил о намерении попросить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, сообщило Чешское радио.
«Я обязательно попрошу председателя [ЕК Урсулу фон дер Ляйен], чтобы она попыталась [обеспечить] получение [Чехией] большего количества вакцин в июне. Это для нас сейчас самое важное», – приводит слова Бабиша ТАСС.
По словам политика, в ближайшие недели Чехия начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди населения. Бабиш считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.
Напомним, в начале мая Бабиш заявил, что Чехия якобы не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер , и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора
Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa), заявил глава компании Фернанду Маркес.
«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. <…> Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», – цитирует ТАСС Маркеса.
Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Позже бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.
В Минздраве отметили, что один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно.
В Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
По меньшей мере 67 случаев тромбоза зафиксировали в Германии после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, следует из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.
В большинстве случаев (67%) речь шла о тромбозе синусов твердой мозговой оболочки. Как минимум 14 человек, среди которых девять женщин и пятеро мужчин, скончались, передает ТАСС.
Ранее испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – приводит ТАСС слова гендира ВОЗ.
Ранее ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.
В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первый – препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Британия ввела «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну
Великобритания определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию, сообщил британский министр транспорта Гранта Шэппса.
Он представил «светофорную систему», при которой все направления поделили на группы трех цветов – зеленого, желтого и красного. Среди стран и территорий, попавших в «зеленую» группу, то есть без необходимости карантина, – Португалия, Израиль, а также Гибралтар, сообщает ТАСС.
Послабления не будут применены к таким популярным у местных граждан направлениям, как Испания, Франция или Германия.
Россия попала в «желтую» группу, где находится большинство государств. Как и ранее, по прибытии из этих стран необходимо провести 10 дней в самоизоляции и сдать два теста на коронавирус.
Турция, Мальдивы и Непал были включены в «красный» список стран, где теперь насчитывается свыше 50 государств и территорий. По возвращении оттуда нужно провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
Ранее Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19.
ЕС захотел обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса
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Евросоюз готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса, но это не поможет решить проблему их дефицита в ближайшее время, выразила мнение глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту.
«Евросоюз открыт для дискуссии об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не принесет нам ни одной дополнительной дозы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для того чтобы решить эту проблему, нам нужны механизмы распределения вакцин и их предоставления бедным странам», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Еврокомиссия якобы уже активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
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Парламентарии США начали расследование причин пандемии нового коронавируса
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США заявили о начале собственного расследование причин распространения нового коронавируса в мире, и настаивают на изучении версии утечки вируса из Уханьского института вирусологии КНР, сообщила The Washington Post.
Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию «EcoHealth Alliance» сотрудничающую с китайским институтом, передает ТАСС.
Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявила, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость.
Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.
Напомним, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В российские регионы направлено около 1 млн доз «ЭпиВакКороны»
Около 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» отправлено в регионы России, сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», – сказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона».
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
После прививки AstraZeneca во Франции выявили новые случаи тромбоза
После прививки вакциной компании AstraZeneca во Франции зарегистрированы два новых случая нетипичного образования тромбов в мозге, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).
В сообщении ANSM отмечается, что один из случаев завершился летальным исходом – умерла женщина в возрасте старше 60 лет. С начала использования вакцины компании AstraZeneca во Франции отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям вакцинированных, сообщило медицинское агентство. Новые два случая произошли в период с 23 по 29 апреля. Всего этой вакциной во Франции привиты более 3,8 млн человек, передает ТАСС.
Начиная с 19 марта по указанию медицинских властей вакциной компании AstraZeneca прививались лишь лица в возрастной группе старше 55 лет. В настоящее время прививки этой вакциной разрешены для всех желающих при условии, что в центрах вакцинации остаются неиспользованные дозы. Немало людей отказываются прививаться этим препаратом, отметила радиостанция France Info.
ANSM проинформировало также, что в отношении другой вакцины, Pfizer/BioNTech, за период с 16 по 20 апреля было два упоминания о «потенциально возможных неблагоприятных последствиях». В последнее время были получены данные о шести новых случаях острого панкреатита, наблюдавшегося после прививок Pfizer/BioNTech, один из которых завершился смертью пациента. «В связи с появлением новых случаев все предыдущие, зарегистрированные с начала вакцинации, были заново изучены», – сообщило ANSM.
Анализ всех 15 случаев острого панкреатита показал, что в трети из них они наблюдались у людей, у которых уже ранее были отмечены патологии, связанные с панкреатитом или нарушением работы желчевыводящих путей. Как сообщило ANSM, собранная во Франции информация, представляющая собой «потенциальный сигнал опасности», будет передана организациям общеевропейского уровня.
В то же время в заявлении французской медицинской инстанции отмечается, что указанные случаи не влияют на соотношение между пользой и возможными рисками, связанными с вакциной Pfizer/BioNTech, которой к 29 апреля в стране были привиты 15,8 млн человек.
Накануне из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха стало известно, что после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в Германии зафиксировали не менее 67 случаев тромбоза.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
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В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии у 20 студентов-медиков из Индии, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
«Больные не в тяжелом состоянии, часть из них выздоровела», – приводит ТАСС ее слова.
По ее словам, очаг заражения коронавирусом выявлен среди иностранных студентов. Она рассказала, что новый штамм обнаружили у 20 студентов-медиков из Индии.
«Обнаружен и выявлен при совместной работе Роспотребнадзора и медицинского университета очаг коронавирусной инфекции среди прибывающих из Индии иностранных студентов. Из 20 человек девять госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.
Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса.
В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса.
В России за сутки выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев за все время составило 4 млн 871 тыс. 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За сутки скончались 370 человек, общее число летальных исходов за все время эпидемии увеличилось до 112 тыс. 992, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 765 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 726, в Московской области – 630.
Накануне в России выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 57.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ЕК утвердила контракт с BioNTech – Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech - Pfizer на гарантированную поставку 900 млн доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы», – передает ее заявление ТАСС.
Ранее Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин
Англосаксонские страны должна снять существующие запреты на экспорт и передачу технологий в сфере производства вакцин от коронавирусной инфекции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Португалии по прибытии на неформальный саммит ЕС.
«Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель в Порту заявил о готовности обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины.
«Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин», – сказал он.
Макрон заметил, что для ускорения темпов вакцинации приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. Президент Франции добавил, что «вопрос об интеллектуальной собственности не должен блокировать процесс вакцинации».
В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
Между тем Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в Евросоюзе.
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