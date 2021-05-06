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Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России
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В России «самый лучший президент в мире», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о желании стать главой государства.
«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», – сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram своего сына Адама.
Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить Всевышнему и своему народу. «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», – резюмировал Кадыров.
Ранее главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря.
Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, Россия якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС.
При этом в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече.
Глава украинского МИДа собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США».
Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе».
Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. При этом Госдеп сообщил, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов
С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп.
В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы.
Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН
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Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине».
Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости».
Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека».
«Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить».
Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию».
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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Бузовой провели операцию
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали в Москве, ей провели операцию, сообщил ее пиар-директор Антон Богославский.
В СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом, передает РИА «Новости».
Богославский подтвердил «Комсомольской правде», что певица «действительно находится в больнице» и что «операция уже проведена». По словам пиар-директора, «за ее состоянием следят лучшие врачи». Команда Бузовой не раскрывает причины госпитализации.
Ее поклонники предполагают, что всему виной травма, полученная Бузовой во время прошлогоднего концертного шоу и давшая о себе знать на проекте «Ледниковый период». Однако «есть еще предположение, что у артистки возникли серьёзные проблемы со зрением», пишет издание.
Напомним, в апреле Бузова отказалась от роли ведущей шоу «Дом-2» на канале «Ю».
США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III
США потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) страны.
На данный момент ведется расследование причин произошедшего. «Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости»
Испытания Minuteman III проходили на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния). Основной целью испытаний являлась оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.
Ранее эксперт Питер Хьюсси в National Interest раскритиковал программу по продлению срока службы ракет Minuteman III, которым уже полсотни лет. Хьюсси призвал реализовывать проект по разработке новых ядерных ракет стратегического сдерживания. Он заявил, что Minuteman III уже прошли через модернизацию в 1990-х и 2000-х годах, их «жизнь больше невозможно продлить».
Россия указала на незаконность присутствия войск США в Сирии
Посольство России в США прокомментировало заявление Пентагона о том, что российские военные якобы нарушают механизм деконфликтинга в Сирии.
Российская сторона заявила, что «хотела бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным». В связи с этим, как подчеркнули в посольстве, у Вашингтона «нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС». Посольство указало, что российские силы «действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», передает ТАСС.
Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности».
Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»
Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), на которого украинские радикалы объявили «охоту», опубликовал обращение, призвав не беспокоиться за него.
Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко, который посетил Киев. В частности, Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам за похищение человека, заявил, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить около 1 тыс. долларов, другой радикал обещал добавить еще 200 долларов, передает РИА «Новости».
Баста опубликовал в Instagram видео, обратившись ко «всем, кто беспокоился» за него. Он поблагодарил этих людей и заверил, что «все хорошо, беспокоиться не стоило». «Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», – сказал он.
Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду.
«Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС.
Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
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Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Песков ответил на вопрос о «работе» Петрова и Боширова на Кремль
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщения Bellingcat о якобы работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.
Песков заявил, что не располагает такой информацией, и отметил, что «в целом в Кремле работать невозможно», это «историческое здание, наследие ЮНЕСКО». В нем располагается резиденция президента России и подразделение администрации президента, передает РИА «Новости».
«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.
Ранее болгарский журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью изданию Novinky.cz, что, по его данным, Боширов и Петров «получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами», передает «Комсомольская правда». По его словам, они «важные представители Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов».
До этого Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией
США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.
«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.
Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.
Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».
Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Лавров указал на манию безнаказанности ЕС
Брюссель обуревает мания безнаказанности, но это путь в никуда, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря об угрозах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции.
«То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международной правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно: что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией – имею в виду полную безнаказанность», – передает его слова РИА «Новости».
«Мне кажется, это путь тупиковый... Агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу... Не можем не отвечать на эту враждебность», – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что выпады стран Запада в отношении России Москва не оставит безнаказанными. «Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», – подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что Брюссель разрушил архитектуру отношений с Россией «в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам».
При этом, уточнил глава МИД России, это Москва должна была бы иметь претензии к ЕС за поддержку и поощрение переворота на Украине вопреки своим обязательствам.
Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Позже Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук.
«Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР.
Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия.
Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора.
В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.
Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России.
Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!»
К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения.
Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок.
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Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему.
Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника.
7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне.
«Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах.
Топалов попал в больницу вслед за Тодоренко
Певец Влад Топалов оказался в больнице вслед за своей женой, телеведущей Региной Тодоренко. Причину госпитализации он не назвал.
В Instagram он опубликовал несколько фотографий и видео из больничной палаты. В одном из роликов он похвалил больничный кисель. «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички», – заявил Топалов.
Тодоренко ранее также разместила «сторис» из клиники. По ее словам, ей необходимо провести в больнице какое-то время. При этом телеведущая не уточнила, почему ее госпитализировали, однако отметила, что «все будет хорошо», передает «Рамблер».
В конце прошлого года Тодоренко госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом.