Путин призвал создать мобильные пункты вакцинации в СНТ и на дачах Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае 6 мая 2021, 17:25 Текст: Евгения Шестак

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились. «В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы. «Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время. Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.

Египет решил ввести локдаун на две недели 5 мая 2021, 18:25

Фото: Радван Эльмагд/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них. Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом. Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Центр Чумакова сообщил об эффективности вакцины от полиомиелита против COVID-19 6 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание COVID-19, сообщил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Ученые уже предполагали, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом – однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Это предположение проверили и по отношению к коронавирусу. Ишмухаметов сообщил, что около 60 добровольцев получили «живую вакцину от полиомиелита». В результате наблюдалось «резкое снижение заболеваемости в данной группе». «Этот вопрос мы доказали», – сказал он, добавив, что вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной» вариант, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1». Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (сейчас – центр Чумакова) разработал первую в мире технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита в 1950-х годах. В 1960-х годах в СССР стартовала широкомасштабная иммунизация. 20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Она была разработана Центром Чумакова и получила название «КовиВак». Платформа, на которой создан «КовиВак», по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена. «Это цельновирионная вакцина, «убитая», такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы», – добавил Жемчугов. Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина 6 мая 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи». Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС. В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон. Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Украинец через суд потребовал обеспечить доступ к вакцине «Спутник V» 5 мая 2021, 19:32 Текст: Евгения Шестак

Житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК). «Зарегистрирован иск от жителя Харькова к минздраву Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав <...> принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», – сообщается на сайте суда. Кроме того, еще одним требованием истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий главы минздрава Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России 6 мая 2021, 15:04

Фото: Российский фонд прямых инвестиций/

РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС. Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата. «Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства. По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет. «По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр. Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата. ВТО призвала Россию и Китай увеличить поставки вакцин в другие страны 6 мая 2021, 05:50 Текст: Антон Антонов

Государствам, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, следует изучить возможность увеличить поставки в другие страны, заявила гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Она считает, что «такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок», передает РИА «Новости». Оконджо-Ивеала заявила о необходимости «увеличить объем вакцин в мире». Она также отметила, что «те, кому необходимо получить разрешение ВОЗ на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать». Гендиректор ВТО призвала мобилизовать для производства вакцин уже существующие мощности, которые есть, например, в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш. Напомним, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств. Разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о нем 6 мая 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата, сообщили в аппарате Бретона. «Мы подтверждаем получение письма», – передает заявление представителя аппарата ТАСС. 20 апреля производители «Спутника V» обратились к Бретону с просьбой прекратить «вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины». Разработчики подчеркнули, что вакцина может быть доставлена в ЕС «в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а не к концу 2021 года», как утверждали в ЕК. «Мы отправили вам письмо, чтобы вы прекратили вводящие в заблуждение комментарии», – заявляли создатели препарата. Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором. В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС. В Индии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса 6 мая 2021, 08:47 Текст: Елизавета Булкина

За сутки в Индии выявили 412 тыс. 262 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся за все время эпидемии составило 21 млн 077 тыс. 410. Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, за сутки выросло на 3 тыс. 980. Предыдущий антирекорд был установлен 1 мая, тогда в Индии было зафиксировано 401 тыс. 993, передает ТАСС. Также за минувшие стуки был установлен антирекорд по числу летальных исходов. Предыдущий был зафиксирован накануне и составлял 3 тыс. 780 Общее число умерших достигло 230 тыс. 168. Ранее в среду высокий суд Аллахабада в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах. Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Канада разрешила использовать Pfizer/BioNTech для вакцинации детей 5 мая 2021, 18:58 Текст: Наталья Ануфриева

Минздрав Канады разрешил использовать препарат Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей 12-15 лет, сообщают местные СМИ. Телеканал CBC сообщил, что вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом против COVID-19, разрешенным в Канаде для вакцинации подростков, передает РИА «Новости». Сообщалось также, что в США вскоре могут одобрить применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет. Ранее BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС вакцины для подростков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии 5 мая 2021, 21:02 Текст: Евгения Шестак

В конце прошлого года правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 млрд рублей, субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями, заявил бывший заместитель министра культуры Максим Ксензов. В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла. «Хотя Голливуд отодвигал премьеры, остаточно вышли в прокат российские фильмы, плюс опасения, что зрители будут смотреть кино дома онлайн, оказались преувеличенными», – цитирует «Коммерсант» эксперта. По его оценке, сейчас посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных. «И хотя зрителей меньше, растет средняя цена билета, что подгоняет доходы. Если ничего экстраординарного не случится, на этом уровне мы год и закончим», – отметил Березин. «По результатам первого квартала мы на 20% отстаем от 2019 года. Рассчитываем сравняться с допандемийным уровнем, но это будет зависеть от выхода и переносов западных релизов и ограничительных мер в связи с пандемией», – отметил директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов. По оценкам сети, отток в онлайн-кинотеатры в 2020 году составлял около 20% в связи с пятимесячным карантином в офлайне, но уже в январе-марте опустился до 3-5%. По данным Фонда кино, в 2019 году кассовые сборы в России составили 55,4 млрд рублей, а в 2020 году – упали на 59%, до 22,8 млрд рублей. В июле 2020 года правительство в рамках продвижения экспорта российского кино, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов утвердило правила распределения субсидий на поддержку таких проектов. Напомним, ранее Счетная палата России указала на недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа. Роспотребнадзор дал советы по выбору эффективного антисептика 6 мая 2021, 09:11 Текст: Елизавета Булкина

При выборе кожного антисептика необходимо обратить внимание на наличие государственной регистрации, состав и концентрацию активных веществ, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, каждое средство тестируется на эффективность и безопасность. «Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять. Работает ли оно против вирусов и бактерий, например, то есть, обладает ли так называемым широким антимикробным действием. Формулировка, например, может быть такой: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Это значит, средство как раз то, что нам нужно в период пандемии. Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. При этом, если на упаковке написано, что антисептик «убивает вирус SARS-CoV-2», то это ни что иное как обычный маркетинговый ход. «Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Если таких данных нет, то это просто уловка для повышения продаж», – объяснили в ведомстве. Также эксперты призывают обратить внимание на состав средства. «Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была «по массе», – говорится в сообщении. При этом в состав антисептика могут входить и ухаживающие за кожей компоненты, например, глицерин. Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать информацией на упаковке о том, сколько какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид. Эксперты призывают обращать внимание на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. «Помните, что, если вы работаете в основном из дома и не часто выходите на улицу, нет необходимости в постоянной обработке рук, тем более спиртовыми средствами. В случае, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно», – отметили в Роспотребнадзоре. «Помните, что все, что обозначено как косметическое средство, – это все-таки косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать, что она защитит вас от вирусов и бактерий, не стоит», – подчеркнули в ведомстве. Ранее ученые Национальной больницы Сингапура заявили, что антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В России выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса 6 мая 2021, 11:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 7639 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2114, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 600. Всего в стране выявлено 4 855 128 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 472 338 человек, из них 7788 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 351 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 112 246 человек. Накануне, 5 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7975. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 336. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров заявил о возможной поставке Армении 1 млн доз «Спутника V» 6 мая 2021, 11:13 Текст: Елизавета Булкина

Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с и. о. министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном. «С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины «Спутник V». Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия – 15 тыс. доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление 1 млн доз», – передает слова Лаврова ТАСС. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек.