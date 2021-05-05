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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР
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Члены молодежного совета при администрации Луганска присоединились к международной акции «Георгиевская ленточка», сообщили в пресс-службе администрации.
В рамках акции «раздали свыше тысячи георгиевских лент и флажков с надписью «Спасибо». Акция продлится в ЛНР до 7 мая. Член Молодежного совета, участница акции Карина Матковская заявила: «Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей». Она подчеркнула, что «защитники, которые воевали и трудились, прошли нелегкий путь нечеловеческих испытаний», чтобы молодежь могла «учиться, создавать семьи, жить в своих домах, чувствовать себя независимыми», передает РИА «Новости».
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Ее партнером и одним из главных организаторов с 2015 года является движение «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра. Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, ленточки в 1,5 тыс. населенных пунктов России и за рубежом в 2021 году будут раздавать более 30 тыс. добровольцев.
На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка
Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает источник с места событий.
В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории донецкого аэропорта, слышны короткие очереди из двух выстрелов. Время от времени выстрелы смолкают, передает РИА «Новости».
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе.
Напомним, ранее во вторник в ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины
Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин.
По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости».
«Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины.
Блинкен призвал оказывать давление на Россию
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Россия должна выполнять свои международные обязательства, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что необходимо «работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России», а также привлекать ее «к ответственности». Блинкен призвал «оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений», «добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины» и «прекратить незаконную оккупацию Крыма».
Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев и его союзники отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией, а также заявляют, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров
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Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.
В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян
Более половины пользователей российского сегмента интернета поздравляют друзей и близких в личных сообщениях в соцсетях с Днем Победы, при этом 9% не отмечают этот праздник никак, говорится в исследовании центра ResearchMe и соцсети «Одноклассники».
«54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% – публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник», – цитирует исследование РИА «Новости».
37% опрошенных сообщили, что испытывают радость, что могут присоединиться к празднованию на улицах своего города, 19% отметили, что опасаются участвовать в торжествах из-за пандемии. 27% респондентов сообщили, что отмечают праздник дома по традиции, 17% считают 9 мая «тихим праздником и днем памяти».
49% участников опроса рассказали, что в этот день выезжают на природу с друзьями и семьей, 26% – участвуют в праздничных мероприятиях, 17% – посещают мемориалы памяти или музеи, 24% – предпочитают отмечать день в спокойной обстановке.
Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет.
Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России.
От Байдена и Зеленского потребовали не трогать Донбасс
Активисты движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» в Нью-Йорке в ходе митинга на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского «убрать руки прочь от Донецка и Луганска».
«На площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве», – рассказал РИА «Новости» координатор акции Грег Баттерфилд.
Активисты пришли с плакатами «Прекратите скрывать», «США, НАТО – вон с Украины», «Прекратите войну в Донбассе», «Мы помним бойню в Одессе», «Справедливость для жертв бойни в Одессе».
Один из транспарантов гласит: «Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска».
«Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну», – указал Баттерфилд.
Координатора акции удивило то, «как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории». «Так что преодолеть информационную блокаду – нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России», – заявил Баттерфилд.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
Глава ДНР обвинил ОБСЕ в отходе от мандата и поддержке Украины
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины», – сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, «можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня».
«Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», – сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах «нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию».
Накануне военнослужащие ДНР перехватили ударный беспилотник украинских силовиков на западной окраине города Ясиноватая. В Народной милиции предположили, что ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящали традиционную пасхальную еду. Ранее президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.
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В ЛНР заявили о непонимании Кравчуком текста Минских соглашений
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«Делая подобные заявления, Кравчук блефует и пытается выставить виновными в срыве минского формата кого угодно, но только не Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука относительно изменений минского формата переговоров.
«Все, что говорит Кравчук – это очередной блеф. В частности, его заявление о том, что «для реанимирования минского формата было сделано все, но, к сожалению, не получилось», – это откровенная ложь», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
По его словам, с момента вступления Леонида Кравчука в должность главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу, им не было подписано ни одного документа, который бы изменял ситуацию в переговорном процессе к лучшему.
Кроме того, собеседник отметил, что Украина за это время приняла ряд нормативно-правовых актов, которые напрямую нарушают взятые Киевом обязательства в рамках Минских соглашений. «Так, при Кравчуке Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, а в сентябре прошлого года отказалась от совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, предоставив так называемый «план Кравчука», который на три четверти противоречит Минским соглашениям», – пояснил Мирошник.
При этом собеседник напомнил об отказе Кравчука от публикаций каких-либо протоколов по итогам переговоров. «Вместо этого сделаны тысячи интервью, в которых он откровенно нивелирует все достигнутые ранее договоренности», – уточнил советник главы ЛНР.
Также Мирошник прокомментировал заявление Кравчука о необходимости расширения состава участников минского переговорного процесса. По мнению собеседника, таким образом Украина пытается показать, что именно она может привлекать своих «западных защитников», а другие стороны почему-то лишены такой возможности. «Но самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.
Собеседник также считает, что отход Украины от такой подобной стратегии позволил бы достичь прогресса в рамках переговоров. «Но Украина хочет договариваться с Францией, Германией или Канадой о том, как будет жить Донбасс. Печальное достижение Кравчука – это почти полная блокировка переговорного процесса. Последние наши заседания заканчивались либо ничем, либо потоком сознания, порождаемого Кравчуком в СМИ», – полагает Мирошник.
Кроме того, удивляют и слова Кравчука о необходимости соответствия Минских соглашений международно-правовым нормам, добавляет представитель ЛНР. «Кравчук очень часто делает заявления о вещах и текстах документов, содержание которых он не понимает. Совет Безопасности ООН в 2015 году принял резолюцию 2202, которая признает Минские соглашения и в которой нет противоречий международному праву. А Украина каждый раз пытается выдумать какой-то повод, чтобы не выполнять свои обязательства в рамках договоренностей», – пояснил советник главы ЛНР.
При этом Мирошник заметил, что говоря о будущей встрече лидеров США и России, по итогам которой должна определиться позиция Киева по Минским соглашениям, Кравчук прямо подтверждает, что Украина не является самостоятельным государством.
«Он не стесняется говорить, что решение Украины касательно минского формата зависит от позиций внешних кураторов», – полагает собеседник. При этом Мирошник отметил, что позиции России и США сходятся в вопросе необходимости выполнения Минских соглашений как международно-признанного инструмента урегулирования конфликта в Донбассе. Однако, по его мнению, Украина будет и дальше пытаться оттягивать реализацию Минских соглашений.
Накануне глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.
В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!»
К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения.
Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок.
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Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему.
Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника.
7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне.
«Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах.
Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара
Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По мнению Пушилина, это слова Зеленского – пиар. «С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», – отметил он, передает РИА «Новости».
«Это те инсинуации ради пиара – и которые уменьшают ценность заявления как президента господина Зеленского, – масса вот этих заявлений, вы же видели. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции, то в Израиле, он с кем-то хоть проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью», – сказал Пушилин.
По словам Пушилина, «ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды». «Он (Зеленский), как и Петр Порошенко, бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. …. Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом ... или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», – сказал он.
При этом, по мнению Пушилина, Зеленский в отличие от Порошенко заявляет о необходимости изменения минских соглашений «достаточно наивно». «Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается. Постоянно он заявляет, что он привержен, а по факту, когда он заявляет просто, что их нужно видоизменить, то что это такое - это, конечно же, отказ», – сказал Пушилин.
Также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики не верит, что из-за Украины начнется третья мировая война. «Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как – посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения», – сказал Пушилин.
По его словам, «Украина – это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс». «После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они непосредственно модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы
Минобороны распространило видеозапись второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Как пояснили в министерстве, на площади прошла «ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», в ней приняло участие 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военных (все они в добровольном порядке вакцинированы от коронавируса). Также по площади проехали свыше 190 единиц военной техники, передает РИА «Новости».
В репетиции были задействованы танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», а также БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25». Кроме того, на площадь вывели ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», а также системы С-400 и пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».
Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Перед тренировками в Москве было проведено 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на спецплощадке.
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Акция «Письмо Победы» стартовала в России
Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
«Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – заявила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры.
Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки.
В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем.
В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой России Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие.
ВСУ обвинили в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Врубовка, расположенного близ линии соприкосновения, зафиксированы три боевых бронированных машины.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА.
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Российские телебашни включат праздничную подсветку в поддержку «Бессмертного полка»
Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк», на медиафасадах будет транслироваться надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«3 мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции «Бессмертный полк». На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Так, праздничная подсветка телебашен РТРС будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный шествию «Бессмертного полка».
Там уточнили, что общественная всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы. Зародившись как шествие потомков с фотографиями своих воевавших родственников, акция стала международным днем памяти и благодарности тем, кто вынес тяготы войны и спас мир от нацизма. Ежегодно в акции участвуют миллионы человек из России и еще более чем 100 стран.
«Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году планируется онлайн-шествие «Бессмертного полка». Все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Трансляция шествия во всех регионах начнется в 15.00 по местному времени. Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю «Бессмертного полка», – сообщили в пресс-службе.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк памяти», а также в миниприложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Регистрация участников продлится до 7 мая.
Акция «Дорогами великой Победы» прошла в Волгоградской области
Представители волгоградского отделения движения «Клубы Исторической Реконструкции России» («РосРекон») в преддверии 9 мая провели акцию «Дорогами великой Победы». Реконструкторы, одетые по форме победителей, в сопровождении военной техники, посетили города Суровикино, Нижний Чир, Калач-на-Дону и Новый Рогачик.
Памятная акция «Дорогами великой Победы» проходила с 29 апреля по 3 мая и стартовала от памятника Константину Рокоссовскому в Волгограде, откуда отправилась колонна исторической техники. В малых городах региона прошла выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, которую реконструкторы восстановили собственными силами. Помимо этого, были организованы интерактивные площадки по вооружению и обмундированию Красной Армии и Вермахта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Также для участников акции реконструкторы провели уроки живой истории и исторический квест, в рамках проекта «Переломный Сталинград». Кульминацией этого события стала военно-историческая реконструкция боя «Дорогами великой Победы», которая показала события начала мая 1945 года – попытку прорыва небольшим подразделением Берлинского гарнизона, в ходе которого бойцы Вермахта столкнулись с частями второго эшелона Красной Армии, штурмовавшими Берлин.
Памятная акция «Дорогами великой Победы» проводилась в целях сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия среди молодежи и жителей Волгоградской области.