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5 мая, среда | Последнее обновление — 18:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Египет решил ввести локдаун на две недели
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У России теперь есть список недружественных стран, который будет время от времени меняться. Однако лучше сразу сделать перечень расширенным и учесть в нём разную степень недружественности того или иного государства.
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Именно желание окончательно подчинить Россию привело Наполеона к началу войны 1812 года. Его общеевропейская империя не могла существовать, если на континенте оставались хоть какие-то страны, не входящие в единую экономическую систему, какой ее видел Наполеон.
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Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна.
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Египет решил ввести локдаун на две недели
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Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них.
Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличили цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы.
23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.
Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.
Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.
Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.
Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.
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В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.
«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на въезд в ЕС
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Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.
Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно мыть руки, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.
В 2021 году день гигиены рук, который отмечается 5 мая, проходит под девизом «Секунды спасают жизни – вымойте руки!». В Роспотребнадзоре пояснили, что «рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 40–60 секунд». При отсутствии «доступа к воде и мылу» следует использовать «кожные антисептики или специальные очищающие салфетки».
Указывается, что следование этим рекомендациям, особенно после посещения туалета и перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, респираторных инфекций – почти на 25%, спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. Так, в 2020 году наблюдалось сильное снижение показателей заболеваемости по большинству таких инфекций, передает РИА «Новости».
Напомним, в Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа. Вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев указал, что соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук – препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа.
Суд в Индии обвинил власти в «геноциде» из-за отсутствия кислорода в больницах
Высокий суд Аллахабада в Индии полагает, что в гибели многих пациентов с коронавирусом виновны местные власти, поскольку они не смогли обеспечить кислородом медучреждения, что сравнимо с геноцидом, сообщил телеканал NDTV.
Коллегия высокого суда приняла постановление о начале судебного разбирательства по поводу роста числа смертельных случаев, связанных с нехваткой кислорода в больницах, передает ТАСС.
«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», – заявили судьи Аллахабада (в 2018 году город был переименован в Праяградж, но высокий суд сохранил название).
«Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?» – отметили в суде.
Высокий суд Дели ранее призвал власти страны «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».
Напомним, в Индии обострилась ситуация с распространением коронавируса, ежедневно регистрируется до 400 тыс. заболевших.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью: более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса
Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.
Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.
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В Индии предложили ввести общенациональный карантин
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Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
«Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас – это полная изоляция с защитой минимального дохода для уязвимых слоев населения. Бездействие убивает много невинных людей», – передает ТАСС заявление политика.
Ряд штатов страны, в частности Махараштра и Гоа, а также Национальный столичный округ Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако возможность введения нового общенационального карантина власти Индии отрицают.
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заразившихся коронавирусом. Спустя три месяца, когда число инфицированных в Индии превысило 300 тыс., власти отменили карантин и разрешили возобновить экономическую деятельность в полном объеме.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V» летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», – цитирует РИА «Новости» Симао.
По его словам, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины, при этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.
«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно – в июле», – добавила она.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
Украина заявила о создании прототипа вакцин от COVID-19
Украинские учены разработаны прототипы вакцин от коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», – написал Данилов в колонке для «Украинской правды».
По его словам, «должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса». «Тогда мы сможем создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством, что позволит максимизировать усилия в преодолении любых национальных вызовов», – написал он, передает РИА «Новости».
Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. В то же время правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.
Россиян призвали срочно покинуть Непал
Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.
Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая.
По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС.
По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.
В январе Россия договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Центр «Вектор» рассказал об испытаниях трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.
«Клинические испытания I–II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», – передает его слова ТАСС.
По словам Рыжикова, антитела после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается у более чем 90% людей.
«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», – отметил ученый.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Военнослужащий умер в Испании после прививки AstraZeneca
Испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес.
«В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины», – заявила министр, передает РИА «Новости».
Она посетила 66-й пехотный полк «Америка», где служил Франсиско Перес. Также Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего.
«Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки», – добавила глава Минобороны.
Капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Стало известно о безуспешных попытках Киева добиться от США вакцин от коронавируса
Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, с декабря так и не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса, пишет газета Politico.
«Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая)», – говорится в статье.
Там же отмечается, что офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля, передает ТАСС.
По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам «в противовес России и Китаю». Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти «не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран», отмечают знакомые с положением дел представители администрации.
«Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано», – говорится в статье.
По словам одного из участников переговоров, Украина сейчас не нуждается в вакцинах так сильно, как Индия. В то же время некоторые чиновники федерального правительства США сомневаются, стоит ли направлять партии прививок в другие страны, учитывая, что ход вакцинации в стране замедлился. «Из-за снижения спроса становится труднее оценить, сколько доз можно сэкономить», – пишет издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Также правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
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