В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке 5 мая 2021, 09:36 Текст: Елизавета Булкина

На севере Ирака неизвестные вооруженные лица атаковали нефтяные месторождения, сообщило агентство Reuters. По информации СМИ, нападение не повлияло на процесс нефтедобычи. Детали инцидента пока не приводятся, передает ТАСС. В феврале сообщалось, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу.

Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2» 4 мая 2021, 11:29

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая, заявили в пресс-службе регулятора. «Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока – 2» в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы BSH. В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года. Напомним, в понедельник немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Курировавшая интересы США в Иране швейцарский дипломат погибла в Тегеране 4 мая 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла, упав с высотного здания, расположенного в одном из районов иранской столицы, сообщило иранское агентство ИСНА. По данным представителя экстренных служб Тегерана, произошел несчастный случай: 51-летняя женщина упала с крыши многоэтажного дома в районе Камрания. Местные медики констатировали ее смерть на месте инцидента, передает ТАСС. Представитель экстренных служб также сообщил, что тело швейцарки передано судебно-медицинским экспертам. Как указывает телеканал SkyNews – Arabia, погибшая занимала должность первого секретаря посольства Швейцарии в Тегеране. Дипломат курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране. Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о том, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки. Также утверждалось, что США намерены «выплатить» 7 млрд долларов из замороженных иранских активов. Напомним, в воскресенье в Госдепе назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном. Руководитель Google в России ответила на вопрос о закрытии YouTube 4 мая 2021, 14:44 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Google в России Юлия Соловьева заявила, что в случае, если российские власти решат закрыть видеохостинг для страны, то они смогут это сделать. «Если нас хотят закрыть, то нас, наверное, закроют. Если нас не закрыли, значит нас, наверное, пока не хотят закрыть», – заявила Соловьева в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец». Она добавила, что в России эта платформа стала «суперуспешной», она нужна тем, кто строит бизнес на этом, крупным студиям, которые строят вокруг хостинга монетизацию, так как для них это «колоссальный канал продвижения». Соловьева согласилась с аргументами ведущей о том, что у России, в отличие от Китая, пока нет своих подходящих платформ для замены такого ресурса. «Многие медиаменеджеры и государственные чиновники могут так же подумать, будем надеяться, что у YouTube есть место в российском пространстве», – заключила она. Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT. Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали занесоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе. За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. Венедиктов оскорбил Коха после обвинений Пархоменко 4 мая 2021, 23:57

Фото: City News Moskva/Global Look Press,

imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал бывшего вице-премьера Альфреда Коха «мерзавцем и гнусью, насосавшимся денег на разгроме НТВ». По его словам, Кох «оскорбился на интервью Сергея Пархоменко в фильме про НТВ, где Сергей показал его подлость, жадность и гнусность». «Никак не уймется, гнус и мерзавец», – заявил он в Facebook. «Пархоменко очень много. Который вообще никакого отношения к сюжету не имеет: он был главным редактором хронически убыточного (скучного и бездарного) журнала «Итоги» (кто его теперь вспомнит?), который прекратил финансировать еще сам Гусинский. В обычной ситуации он был бы просто бездарным журналистом и редактором, а тут удачно подвернулся Газпром-медиа и теперь он жертва тоталитаризма», – приводит Венедиктов слова Коха. Недавно YouTube-канал Алексея Пивоварова опубликовал фильм Саши Сулим «Как и почему закончилось «старое» НТВ». В 2016 году суд заочно арестовал Коха по обвинению в попытке вывезти за границу подлинное полотно знаменитого советского художника Исаака Бродского. На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка 4 мая 2021, 18:42

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает источник с места событий. В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории донецкого аэропорта, слышны короткие очереди из двух выстрелов. Время от времени выстрелы смолкают, передает РИА «Новости». Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе. Напомним, ранее во вторник в ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков Белоруссии 4 мая 2021, 18:38 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о лишении свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за «дискредитирующих» проступков, сообщила пресс-служба главы государства. «В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Указанные лица «дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей». В сообщении уточняется, что «более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий», передает ТАСС. В отношении ряда бывших сотрудников силовых структур в Белоруссии возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. «Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», – сообщили в пресс-службе. Познер не нашел позитива в основанной на православии духовности 4 мая 2021, 16:54

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Познер заявил об отсутствии позитива в духовности, основанной на православии, которое, по его словам, подчеркивает ничтожество человека перед Богом и подавляет стремление к успеху. «Нужно определить, что мы имеем в виду, говоря о чувственности и духовности. Если духовность – это сопереживание, угрызение себя, вечные страдания по поводу всего происходящего – тогда да, это не о французах. Но если прочитать французскую литературу, которая является отражением духа нации, начиная с Рабле и заканчивая Сент-Экзюпери, как можно сказать, что это не тонкая и не духовная нация? Она обнажает те философские и бытовые вопросы, которые присущи духовным людям», – считает Познер, слова которого приводятся на его сайте. При этом, по словам журналиста, «американцы не очень духовный народ, … потому что они очень молодые и мало страдали». «Это необходимое требование духовности. Это меняет содержание нации и ее заботы. Кроме того, в рамках определения и понимания духовности важен и религиозный аспект», – заявил Познер. Также, по его словам, «скандинавские народы: шведы, датчане, норвежцы и даже финны, которые не скандинавы, но близки к ним, – не особо духовные народности». «Их религия в значительной степени – это протестантизм, где индивид гораздо меньше замкнут на Боге. Если я протестант, Бог будто бы сидит со мною рядом, и я с ним разговариваю», – уточнил журналист. Он отметил, что католицизм – это другое, «а уж православие – совсем иное». «В православии подчеркивается твое ничтожество перед Богом, подавляется стремление к успеху, утверждается, что настоящая жизнь начнется, когда текущая кончится. Другими словами, как человек ты ничто, ты червь. Быть может, это то, что мы называем духовностью. Хотя мне эта мысль крайне несимпатична, потому что в данной трактовке нет позитива», – заключил Познер. Ранее телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В Эстонии отменили акцию «Бессмертный полк» 4 мая 2021, 13:27

Фото: Евгений Ашихмин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Акция «Бессмертный полк» не состоится в столице Эстонии в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, сообщил организатор акции Андрей Гончаров. «В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие «Бессмертного полка» не состоится», – передает ТАСС слова Гончарова. Он пояснил, что в данный момент в Эстонии массовые собрания на свежем воздухе разрешены при числе участников до 150 человек. При этом они должны быть разделены на группы по 10 человек. «Организовать колонну в таком формате невозможно, – сказал он. – Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату (памятнику воину-освободителю – прим. ВЗГЛЯД). Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь». Гончаров добавил, что провел консультации с полицией. «Полиция ничего не имеет против данного мероприятия, – добавил активист. – Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений». Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Напомним, весной 2020 года председатель парламента страны Хенн Пыллуаас заявил, что российская акция «Бессмертный полк» является для эстонцев «символом репрессий и убийств». Бельгийский фермер уменьшил территорию Франции 4 мая 2021, 16:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Фермер из Бельгии случайно изменил границу страны с Францией, сместив пограничный камень, сообщила Би-би-си. Местный историк, прогуливаясь в лесу, заметил, что камень, обозначающий границу между двумя странами, переместился на 2,29 м на территорию Франции, передает ТАСС. Впоследствии выяснилось, что камень переставил бельгийский фермер, потому что тот мешал проезду его трактора. Инцидент не вызвал международного скандала и был встречен с юмором по обе стороны границы. «Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея», – сказал мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво. По его словам, подобные шаги вызывают проблемы в отношениях между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах. В свою очередь Орели Велонек, мэр соседней французской деревни, заявил: «Мы должны избежать новой пограничной войны». Местные бельгийские власти связались с фермером и попросили его вернуть камень на прежнее место. Если он этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, бездействующую с 1930 года. Граница между Францией и Бельгией протяженностью в 620 км была установлена в соответствии с Кортрейкским договором, подписанным в 1820 году. Она была обозначена камнями, которые с тех пор остаются на своих местах. Посол России вызван в МИД Франции 4 мая 2021, 18:52 Текст: Алина Назарова

Российский посол в Париже Алексей Мешков вызван в МИД Франции в связи с мерами Москвы в отношении европейских официальных лиц, сообщает французское дипведомство. «Как министр указал в субботу, мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», – сообщил представитель французского МИД. Он подчеркнул, что эти меры «вряд ли приведут к снижению нынешней напряженности», и поэтому Париж ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» для достижения снятия этой напряженности, передает РИА «Новости». «Это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, послу Российской Федерации господину Алексею Мешкову, когда его вызвали в министерство Европы и иностранных дел», – заявили в ведомстве. Отмечается, что послу была также выражена озабоченность в связи с недавним принятием в России указа, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства на местах: «Париж призвал не выполнять его». Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. При пожаре в московском отеле спасено 300 человек 4 мая 2021, 10:29

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Москвы/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Из-за пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России. Мужчина погиб в результате пожара в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве, в здании находились более 300 человек, пострадавших, включая несовершеннолетних, доставили в медучреждения, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента, для определения причины и очага возгорания назначат несколько экспертиз. Также следователи проверят отель на соответствие мерам противопожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в столице пострадали 10 человек, из которых двое – дети. Позже число пострадавших выросло до 18, из них восемь – дети. В Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов 4 мая 2021, 18:21

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. «Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца», – отметил немецкий депутат, передает ТАСС. Он указал на то, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта. «В этой связи я не вижу причин, почему «Северный поток – 2» не должен быть завершен», – подчеркнул Эрнст. Тем временем экоактивисты немецкой организации Nabu, которые ранее подали иск против строительства «Северного потока 2» и остановили таким образом строительные работы, заявили, что считают «исчерпанным» конфликт по этому вопросу и теперь намерены добиваться компенсаций ущерба. «Нынешний конфликт касается измененного временного промежутка строительства с января по июнь в орнитологическом заповеднике. Теперь, когда в немецком Балтийском море не проводится строительства (в указанные месяцы), этот конфликт исчерпан. В настоящее время проблемой является вопрос компенсации ущерба, нанесенного морскому дну», – заявил представитель организации Ким Корнелиус Детлофф, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Nabu давно критикует «Северный поток – 2» из-за проблемы, как они считают, ущерба окружающей среде, и по-прежнему полагает, что строительство трубопровода несовместимо с целями защиты охраняемой природной зоны. Кроме того, в организации по-прежнему не согласны с позицией правительства ФРГ, что трубопровод обеспечит энергобезопасность в Европе. Накануне Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше». Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая. Правительство временно запретило экспорт гречихи 4 мая 2021, 17:27

Фото: YAY/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи, меры будут действовать с 5 июня по 31 августа. «Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ... гречиха... крупа грубого помола из гречихи... гречневое зерно обрушенное», – говорится в постановлении кабмина на портале правовой информации. Днем ранее Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, передает РИА «Новости». В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. После этого в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах 4 мая 2021, 10:54

Фото: СЕГОДНЯ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Претендующий на должность мэра Нью-Йорка россиянин с американским гражданством Виталий Филипченко заявил, что считает русский акцент преимуществом на выборах градоначальника. «У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», – заявил кандидат в интервью РИА «Новости». По его словам, люди с уважением воспринимают русский акцент, когда слышат его. «Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», – указал Филипченко. Он добавил, что после переезда в США пытался получать информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться. Собеседник отметил, что эмигранты часто после переезда «продолжают жить прежним миром», смотреть новости той страны, из которой приехали. Также Филипченко признался, что иногда использует ненормативную лексику на русском. Филипченко переехал в США более 10 лет назад из Томска, он руководит фирмой по грузоперевозкам. У него есть российское и американское гражданства, он идет на выборы, как независимый кандидат. Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. На данный момент мэром является демократ Билл Де Блазио. СМИ: Министры туризма стран G20 решили поддержать введение паспортов вакцинации 4 мая 2021, 17:04

Фото: Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления. Согласно документу, министры считают, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику. «Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные», – передает ТАСС фрагмент проекта документа. В нем также отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность «сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор», который стал одним из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Встреча профильных министров состоялась в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в G20. В понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано. В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.