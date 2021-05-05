Порошенко обвинили в покупке картины Репина и скульптуры Дали через офшоры

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании.

В партии заявили, что юристы бывшего президента «с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, распространенные в фейк-расследовании OCCRP». Утверждается, что Порошенко не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых заявил центр, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».

OCCRP сообщает, что операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen. С 2009 года по 2012 год Порошенко и его супруга Марина купили через офшорную компанию Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) итальянскую люксовую мягкую мебель более чем на 100 тыс. долларов. Также были приобретены картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон», передает ТАСС.

OCCRP сообщает, что Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, но вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. Как заявляет OCCRP, «Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями». Еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.

В 2016 году OCCRP заявил, что Порошенко создал офшорную компанию для реализации активов кондитерской корпорации Roshen, вместо того, чтобы передать их в траст. Сообщалось, что его инвестиционный фонд Prime Assets Capital незаконно вывел из страны почти 4 млн евро.