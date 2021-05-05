Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство Израиля

Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2»

Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая, заявили в пресс-службе регулятора.

«Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока – 2» в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы BSH.

В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.

Напомним, в понедельник немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД