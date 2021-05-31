Эксперт: Провокации против «Бессмертного полка» координируются с территории Украины

Попытки размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк» является серьезным вызовом российскому государству и обществу, сказала газете ВЗГЛЯД историк Ирина Великанова. Так она прокомментировала возбуждение Следственным комитетом уголовного дела за реабилитацию нацизма в отношении лиц, разместивших заявки на участие в акции с портретами Гитлера, Геббельса и предателя Власова.

«История с размещением на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников стала повторением похожей прошлогодней истории, которая, как нам казалось тогда, беспрецедентна. Оказалось, что она как раз и стала прецедентом. Более того, неотвратимость наказания за подобные поступки, к большому сожалению, не гарантировала отсутствия рецидивов», – отметила директор Музея современной истории России, председатель Комиссии ОПРФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.

«Подобные акции зачастую координируются из-за рубежа, и в первую очередь, с территории Украины. Это подтверждается тем, что значительная часть портретов нацистских преступников была размещена гражданами Украины. После 2014 года героизация нацистских пособников в этой стране стала частью национальной идеологии. Однако не все благополучно и у нас, – указала собеседница. – Например, периодически в России поступают в продажу издания, где ставится под сомнение подвиг советского народа в Великой Отечественной войн».

В этой связи, первостепенной задачей, по словам Великановой, становится формирование в российском обществе нетерпимого отношения ко всем подобным попыткам. «Российское государство и общество сегодня сталкиваются с серьезным вызовом. Поэтому необходима трансляция исторических ценностей молодому поколению в условиях открытости и системного противодействия попыткам исторического ревизионизма, прославления нацизма, разрушения исторического самосознания россиян», – подчеркнула директор музея.

«Те, кто размещает на сайте «Бессмертного полка» Гитлера или Геббельса, наверное, знают, кто такие Гитлер и Геббельс. Но они, возможно, не знают, что происходило на Нюрнбергском процессе, – предположила Великанова. – А ведь именно в ходе Международного трибунала в Нюрнберге все главари и идеологи нацизма и фашизма, преступные организации гитлеровской Германии были осуждены странами, которые участвовали в работе трибунала в Нюрнберге».

В понедельник Главное следственное управление Следственного комитета России сообщило – возбуждены уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов в ходе акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила в режиме онлайн.

«В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом», – сообщил официальный сайт СК.

Дела возбуждены по статье 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В рамках следствия прошли обыски, изъята компьютерная техника, средства связи, сообщили в Следственном комитете.

Добавим, что в минувший четверг суд оштрафовал на 90 тысяч рублей жителя Воронежа за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Ранее было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками осужденного блогера Алексея Навального.

В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симонова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк», был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тысяч рублей.