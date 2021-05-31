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В Партии пенсионеров призвали отменить ЕГЭ и вернуть классическую систему образования
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«Партия пенсионеров» выступает за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и предлагает вернуть классическую систему образования, заявил зампредседателя Центрального совета партии Андрей Широков.
«Мы выступаем за отмену ЕГЭ, как принципа механического натаскивания детей. Сегодня система работает лишь на достижение балльного результата, не обеспечивая качество знаний учеников. Весь процесс обучения в школе направлен получение хорошего балла. Чем он выше, тем больше шансов поступить на бюджетное. Мы предлагаем вернуть классическую общеобразовательную школу, которая эффективно действовала исторически на территории России, – приводятся на сайте партии слова Широкова.
Также, по его словам, партия предлагает вернуть классическое образование и в систему высших учебных заведений. «Только пять лет непрерывного обучения специальности обеспечит качественную подготовку кадров и позволит вернуть, возродить отраслевую промышленность и экономику страны. Без этого никакие социальные трансформации невозможны», – добавил он.
Отмечается, что сегодня желающие получить приличный балл на ЕГЭ и поступить в хороший вуз вынуждены готовиться за деньги – на специальных курсах или у репетиторов, поскольку базовое образование не справляется с подготовкой к экзамену. Так, по данным Общественной палаты России, считают 92% опрошенных. К платным услугам прибегают 61,7% учащихся. Как рассказал Широков о результатах исследования, проведенного при участии ВШЭ, в 2016 году образовательные курсы, репетиторы и преподаватели заработали 130,3 млрд рублей, предполагается, что это рынок продолжает расти на 2-3% в год. Исходя из этих исследований, как подчеркнул зампредседателя, к нынешнему 2021 году, объемы дополнительных трат на образование школьников составляют уже более 149 млрд рублей.
«Стране необходимо классическое образование, которое нам дало Гагарина и нобелевских лауреатов», – добавил Широков.
Кроме того, по данным пресс-службы, «Партия пенсионеров» поддерживает требование студентов, обратившихся к руководству вузов с предложением уменьшить стоимость обучения, либо предоставить им возможность повторного прохождения программы, но уже очно, после завершения пандемии коронавируса.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Единый государственный экзамен – «калька с западных стандартов» и «насилие над детьми и самой идеей образования».
Захарова отреагировала на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине и сыронизировала, что «никто не требует международного расследования» по этому поводу.
«Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», – высказалась Захарова в Facebook.
Между тем в пресс-службе берлинской дирекции федеральной полиции ФРГ заявили, что самолет Ryanair экстренно сел в Берлине после телефонного уведомления.
«Вскоре после 20.00 (21.00 мск) в воскресенье вечером самолет Boeing 737-800 из Дублина экстренно приземлился в аэропорту BER по пути в Краков. Ранее в ирландскую авиакомпанию поступило телефонное уведомление, она предложила пилоту приземлиться в аэропорту BER. После согласования с аэропортом пилот благополучно посадил самолет в BER. Федеральная полиция связалась с пилотом и после детальной оценки приняла решение о серьезной ситуации. В результате все 165 пассажиров были вынуждены покинуть самолет, а их багаж был выгружен. Все пассажиры прошли проверку авиабезопасности в терминале и смогли там остаться. Оператор аэропорта отвечал за обслуживание и обеспечение», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, пассажиров отправили в Краков на другом самолете.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Минск заявил о провокациях «российских олигархов»
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Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.
При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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СМИ: Вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России
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Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность чешских спецслужб за рубежом и мог раскрыть действующих агентов Праги в России, сообщили журналисты издания «Список», сославшись на заявление политика.
«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]», – утверждает издание, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Гамачек сообщил на ТВ, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Министр внутренних дел, согласно изданию, не имеет права говорить о работе разведки за рубежом.
«Список» привел цитату из выступления Гамачека, прозвучавшего через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице. «Мы в эти последние пару дней [перед преданием огласки инцидента] до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями [чешских] спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из России]», – сказал вице-премьер.
Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Основательница сети «Андерсон» отказалась платить 900 тыс. рублей за участие в ПМЭФ
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Основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова рассказала, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попросили оплатить «регистрационный взнос» стоимостью 960 тыс. рублей.
Татулова рассказала в Facebook, что получила письмо от советника президента с предложением выступить на форуме на сессии «НЭП 2.0 Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Затем организаторы уточнили, что «участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает никаких особых условий оплаты».
«Для того, чтобы выступить – я должна заплатить за билет на форум... 960 000 рублей. <...> Наверное, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро», – написала Татулова.
Она попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото в программе с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тыс. рублей за выступление».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге, 4 июня форум посетит президент Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль»
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Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
«То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что [международная платежная] система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – заявил Биричевский.
Ранее в мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Сноуден заявил о глубокой вовлеченности Байдена в скандал со шпионажем США
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Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.
«Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками.
На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
В Германии нашли «доказательства» военного альянса России и Китая
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Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов, пишет в издании Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.
По мнению эксперта, несколько фактов говорят о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью». Так, об этом свидетельствуют регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия поставила в Поднебесную такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает участие в создании китайской системы ПРО.
Политолог считает, что Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как Москва увеличила количество войск у границ Украины в апреле 2021 года. Это, как отметил Краузе, было сигналом о готовности оказать при необходимости военную поддержку России.
Он почеркнул, что мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. «Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», – пишет автор статьи.
Согласно данным Global Firepower Index, Россия и Китай находятся на втором и третьем месте после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединенные военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, что также касается и ядерного оружия, заключил Краузе.
Напомним, в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин не нуждаются в военном союзе, похожем на Североатлантический альянс, отношения между Россией и Китаем совсем другие.
Лисин ответил на призыв к металлургам вернуть государству 100 млрд рублей
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Правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает», заявил председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей.
Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.
«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром госплана – болезнь «красных глаз». А «нахлобучить» – это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)». Вот, точно, чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько млн владельцев акций – физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды», – цитирует «Коммерсант» Лисина.
По его словам, отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных объектов и готова их обеспечить, однако не получила ни перечня, ни объектов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается.
Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель
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«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.
«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».
«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».
Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.
«Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами».
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар.
При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
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Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером
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Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung.
По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел и Минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости».
Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.
Россия предупредила США о «некомфортных сигналах»
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Ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Дипломат также заявил, что повестки дня России и США не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сказал Рябков.
Он также отметил, что Москва не понимает, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. «Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», – сказал Рябков.
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве
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Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – заявил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.
Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.
В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.
Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.
По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.