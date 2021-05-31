На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике»

Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars.

Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.

«Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика.

Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка».

По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.

«Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор.

Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.

В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.

Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го.

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