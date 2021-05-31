Зеленский анонсировал создание президентского университета на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание в стране президентского университета, который будет готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта и нанотехнологий, аэрокосмической, энергетической.

«На Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, самых актуальных направлениях», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, университет будет готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, специалистов по искусственному интеллекту и нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетической сфере и сфере биотехнологий.

В свою очередь министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в университете будут работать социальные гарантии, в частности, будет бесплатное обучение и гранты на обучение.

По его словам, если представители бизнеса захотят взять на работу молодого специалиста, который обучался в президентском университете, они должны будут компенсировать государству в трехкратном размере затраты на его подготовку. «Старт образовательного процесса – 1 октября 2023 года», – уточнил министр.

Ранее юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями.