МИД оценил возможность отключения России от глобальных платежных систем

России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Я не уверен, что нам нужна «самоцель» в виде независимости от глобальных платежных систем – нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции. Если такое отключение произойдет, важно быть готовыми к этому, но не следует к этому стремиться», – передает РИА «Новости» слова Биричевского.

По его мнению, все игроки в современном мире взаимозависимы и обособление не приведет ни к чему хорошему, поэтому следует деполитизировать экономику. «Но при этом готовиться, если потребуется, обезопасить себя – в этом наша задача», – добавил он.

«Я, на самом деле, уверен, что от SWIFT мы не будем отключены в ближайшее время, а может, и никогда, но даже если это произойдет, то готовность к тому, чтобы иметь возможность расплачиваться за товары и услуги с нашими основными партнерами, в любом случае необходима. Тем более, в этом заинтересованы не только мы, но и те, кто торгует с нами», – отметил Биричевский.



SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Ранее Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль».