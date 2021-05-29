В ДР Конго опровергли сообщение об извержении вулкана

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России.

В Минэнерго России сообщили, что протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг») подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан, передает РИА «Новости».



«Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – добавил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Напомним, в октябре 2016 года правительства России и Пакистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Север - Юг». Стоимость газопровода составит 2-2,5 млрд долларов. Газопровод протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.

В июне 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за отсутствия договоренности по тарифу строительство газопровода «Север - Юг» в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, и планируется, предварительно, в 2019 году.