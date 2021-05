Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре

Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера

В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.

Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».

В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.

Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.

Ранее Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, который сел на мель на 151-м километре канала. Руководство не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.