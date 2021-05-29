Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре

Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе и ветре с сохранением до конца суток 29 мая.

В ближайшее время «с сохранением до конца суток 29 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При управлении автотранспортом рекомендуется значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений.

Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», – добавляется в сообщении.