Нидерланды заявили о поиске решения проблемы налогового соглашения с Россией

Правительство Нидерландов пока не получило официальное уведомления от России о выходе из налогового соглашения, страна продолжает диалог с Москвой для поиска решения, заявил официальный представитель минфина королевства Ремко Раус.

«Мы знаем, что Россия принимает шаги по выходу из налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды пока не получили официального уведомления», – заявил Раус, передает ТАСС.

По словам представителя минфина, Россия выдвинула очень строгие требования по предоставлению преференций по соглашению. «Это бы негативно отразилось на многих голландских компаниях. Такую ситуацию Нидерланды считают нежелательной», – подчеркнул он. Раус также заявил, что в течение долгого времени Нидерланды пытались прийти к соглашению с Россией. Несмотря на многочисленные предложения, например, для предотвращения уклонения от налогообложения, к сожалению, соглашение так и не было достигнуто, отметил он.

«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса. Соглашение будет считаться расторгнутым с 1 января 2022 года, если Нидерланды получат официальное уведомление от РФ не позднее 30 июня 2021 года. Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения», – добавил чиновник.

Президент Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином России были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением Москвы, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.