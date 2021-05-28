Лукашенко выразил готовность стать экскурсоводом по Беловежской пуще

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран СНГ заявил о готовности провести экскурсию по Беловежской пуще и рассказать о развале СССР.

Глава государтсва передал приглашение руководителям государств Содружества посетить Белоруссию 15 октября – в юбилей 30-летия СНГ, передает РИА «Новости».

«Здесь, к сожалению, наши бывшие руководители поставили точку в существовании Советского Союза. Может быть, и в Беловежскую пущу на экскурсию съездим. Я готов вас принять. Все там осталось так, как было», – заявил Лукашенко.

По его словам, он готов сам стать экскурсоводом и рассказать много интересного о том, как «вели себя руководители и как элементарно одним росчерком пера был уничтожен мощнейший центр силы, а не просто великая страна».

«Сегодня на этом пространстве существуют суверенные, независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, я об этом говорил три дня назад в парламенте, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить», – добавил он.

В пятницу Лукашенко вылетел в Сочи, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя повестку предстоящих переговоров Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике.