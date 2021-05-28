Политолог оценил отказ Запада признать победу Асада на выборах в Сирии

«Сирия пребывает в состоянии вялотекущей если не гражданской войны, то глубокой междоусобицы, поэтому дальнейшие события в республике будут проходить в независимости от исхода выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя отказ со стороны ЕС признать результаты президентских выборов в Сирии.

«С практической точки зрения, непризнание выборов в Сирии на Западе не значит ничего. Эти выборы не добавляют и не убавляют легитимности Башару Асаду. Их необходимо было провести, чтобы формально зафиксировать его следующий президентский срок. Это произошло. Все дальнейшее в Сирии будет происходить в независимости от данных процедур», – убежден политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Эксперт напомнил о том, что прошедшие в Сирии выборы изначально не признавались Западом. «С точки зрения западных стран, в Сирии никаких демократических принципов не соблюдается. Имеется в виду, что в выборах не участвуют оппозиционеры, и они проводятся в условиях жестких мер безопасности. По мнению Запада, Асад давно утратил моральное право управлять Сирией», – пояснил собеседник.

По словам политолога, к результатам выборов «нет смысла относиться серьезно», к тому же «итоги выборов были предсказуемы, и для интересов России в Сирии данная ситуация также ничего не меняет».

«Сирия пребывает в состоянии вялотекущей если не гражданской войны, то глубокой междоусобицы. Поэтому говорить о демократических выборах в такой ситуации не приходится», – заключил Лукьянов.

Напомним, Башар Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.

При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.

В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.

В пятницу президент России Владимир Путин поздравил Асада с переизбранием.