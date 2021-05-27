В Госдуме ответили на критику в адрес России со стороны признанной нежелательной НПО

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев назвал правильным и необходимым решение признать нежелательной организацией на территории России «Центр либеральной современности» в Берлине. Об этом он заявил в ответ на реакцию руководителя центра Ральфа Фюкса на решение российских властей.

Накануне в интервью «Deutsche Welle» Фюкс заявил, что «Центр либеральной современности» никогда не скрывал критическую позицию по отношению к российским властям и «будет еще активнее работать на этом направлении», включая развитие сотрудничества с российскими организациями.

«Реакция одного из руководителей немецких неправительственных организаций, признанных вчера Генпрокуратурой России нежелательными на территории России, весьма показательна и только подтверждает правильность и необходимость этого решения», – приводятся слов Пискарева в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По его словам, организация устами своего руководителя открыто признает, что предпринимала и намерена продолжать попытки влиять на общественно-политические процессы в России.

Пискарев отметил, что закон, в соответствии с которым иностранные НПО включаются в перечень нежелательных организаций, «предусматривает и возможность исключения из этого перечня».

«Таким образом, наши двери всегда открыты для реализации взаимовыгодных гуманитарных проектов, но закрываются для тех, кто вмешивается в наши внутренние дела, осуществляя деструктивную деятельность. Могу только повторить слова, сказанные мною несколько месяцев назад на встрече с депутатами германского Бундестага: мы не должны позволять сегодня кому-либо разрушать тот прочный каркас в наших отношениях, который кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков», – подчеркнул глава Комиссии Госдумы.

Также он добавил, что признание трех немецких организаций нежелательными четко фиксирует характер их деятельности и позволит пресечь все попытки с их помощью вмешаться во внутренние дела России.

В среду Генпрокуратура России признала три немецкие неправительственные организации нежелательными на территории России, в том числе «Центр либеральной современности».