Ведущие компании пригласили на собеседования более 1 тыс. российских студентов

Участники конкурса «Золотая стажировка» приступили к завершающему этапу отбора и до 7 июня расскажут о своих навыках на собеседованиях в ведущих компаниях. Конкурс организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с Минобрнауки России, а также Уральским федеральным университетом.

Всего на конкурс «Золотая стажировка» всероссийской акции «Время карьеры» было зарегистрировано 16 760 молодых соискателей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы получили 8460 заявок на стажировки и всем кандидатам предложили пройти экспресс-тестирования и кейсы от работодателей. По итогам оценки приглашения на итоговые собеседования получили 1 тыс. 113 студентов. Наш конкурс ориентирован прежде всего на студентов без опыта работы, и резюме, которые они смогут составить, и их результаты тестов помогут в карьерном продвижении. Кроме того, все соискатели получат рекомендации по развитию необходимых компетенций», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ряд работодателей совмещают собеседования с экскурсиями в компании для детального знакомства с возможностями стажировок. Среди них – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России. 27 мая студентам показали инновационные лаборатории, где разрабатывают и улучшают препараты для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Также конкурсанты познакомились с HR-директором и опытными стажерами. Участники «Золотой стажировки» займутся исследованием вакцин в роли специалистов по качеству и химиков-стажеров.

Конкурсанты, показавшие лучшие результаты по итогам всех испытаний, будут приглашены на стажировки в крупнейшие российские компании, среди которых Трубная металлургическая компания, «Росатом», Ancor, «Связной», химический холдинг «Фосагро» и многие другие. Помимо стажерских позиций, многие компании готовы поощрить талантливых студентов и предложить им трудоустройство, а некоторые – помочь с переездом в город, где расположена компания.

«Финалистами конкурса станут 100 участников, которые получат приглашения от компаний и покажут лучшие результаты на отборочном этапе. Уральский федеральный университет разработал для них программу экспертной оценки, которая поможет определить трех абсолютных победителей», – рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Финал «Золотой стажировки» состоится 11 июня в онлайн-формате и будет доступен всем желающим в социальных сетях. В прямом эфире студенты присоединятся к розыгрышам, конкурсам и викторинам, а также узнают имена победителей конкурса.