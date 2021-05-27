Сотрудника перинатального центра в Красноярске обвинили в приведшей к продаже детей халатности

Заместителя главного врача Красноярского краевого перинатального центра заподозрили в халатности, из-за которой, по версии следствия, гражданам Китая было продано 14 новорожденных, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело о халатности возбудили в Первом управлении по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК региона.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в 2020 году в перинатальном центре роженицы отказались от 14 детей, младенцы остались без попечения законных представителей.

Отмечается, что при выписке новорожденный должен передаваться законному представителю, если же ребенок остается в роддоме, сотрудники медучреждения обязаны сообщить о нем в органы опеки и попечительства.

«Однако заместитель главного врача, отвечающая в соответствии с должностными обязанностями за выписку, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не осуществляла контроль за действиями подчиненных ей сотрудников, осуществляющих выписку новорожденных детей, не приняла мер по передаче в органы опеки и попечительства сведений о детях, оставшихся без попечения законных представителей», – говорится в релизе ведомства.

В результате в 2020 году ее подчиненные передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР.

«Таким образом, 14 новорожденных детей были переданы постороннему лицу, дети находились в социально опасном положении (...) Недобросовестное и небрежное отношение к службе заместителя главного врача повлекло совершение в отношении 14 новорожденных детей тяжких преступлений в виде их купли-продажи, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», – заключило следствие.

Ранее адвокат Игорь Трунов заявил, что в Центральный районный суд Красноярска поданы первые 14 исков в интересах китайских генетических родителей о возвращении им детей, рожденных по программе суррогатного материнства.

Всего он представляет 20 китайских семей, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей в России. Сообщалось, что детей для китайских семей вынашивали гражданки Казахстана, бравшие за свои услуги по 1 млн рублей.

Напомним, в феврале в Красноярске нашли предназначенных на продажу девятерых младенцев, правоохранители задержали четверых подозреваемых в преступлении.

По предварительным данным следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый организовал деятельность по привлечению женщин, готовых выносить и рожать детей для продажи иностранцам. Злоумышленник также брался за оформление необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов.