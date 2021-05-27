Политолог оценил конкуренцию на праймериз «Единой России»

«В этом году планка и амбиции кандидатов очень высоки. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, говоря о ходе праймериз «Единой России».

«Несмотря на то, что итоги еще не подведены, можно говорить о том, что процедура праймериз состоялась успешно и в соотвветствии с параметрами, запланированными партией», – убежден директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Эксперт напомнил о том, что праймериз проводятся с 2009 года. «Предварительное голосование стало обязательной процедурой по отбору лучших кандидатов, но в этом году планка и амбиции партии очень высоки», – отметил собеседник.

Потуремский обратил внимание на открытую модель праймериз. «Принять участие может практически любой кандидат, если он не имеет ограничений, связанных с партийной принадлежностью. Проголосовать также может любой гражданин через «Госуслуги». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в качестве выборщика», – пояснил политолог.

«Проведение такого рода процедуры в цифровом формате с привлечением более 5% избирателей – это масштабное предприятие. В этом году очень много кандидатов, в том числе непартийных, из социальных групп, которые раньше оставались если не в стороне, то не принимали такого активного участия. Я имею в виду молодежь, представителей общественных движений», – отметил собеседник.

Политолог назвал новинкой этого сезона участие кандидатов от разного рода партийных кадровых конкурсов – как федерального масштаба, так и внутрипартийных. Также Потуремский акцентировал внимание на «высокой открытости, легитимности и конкурентности текущего голосования».

«Единая Россия» в самом начале заявила, что выборы будут носить конкурентный характер. С прошлого года велась дискуссия о судьбе политических тяжеловесов. Во многих округах мы сейчас наблюдаем по-настоящему конкурентную борьбу. Например, в Ульяновском одномандатном округе бороться за выдвижение от «Единой России» будут депутаты Владимир Кононов и Марина Беспалова. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) борются председатель комитета по энергетике Павел Завальный и депутат Татьяна Гоголева», – резюмировал эксперт.

Отметим, что девяти одномандатных округах на праймериз «Единой России» действующие депутаты Госдумы будут конкурировать друг с другом. Об этом сообщает «Коммерсант». В некоторых случаях парламентарии, победившие в этих округах на прошлых выборах, будут бороться против своих коллег, имеющих статусные думские должности.

В партии считают, что «беспрецедентая» конкуренция на праймериз будет способствовать отбору сильных кандидатов. Эксперты, в свою очередь, полагают, что конкуренция в ряде округов могла быть создана намеренно: где-то депутаты оказались в подвешенном состоянии по воле федерального центра, а где-то сыграли роль меняющиеся договоренности между партией, региональными властями и администрацией президента, отмечает издание.

Ранее стало известно, что в праймериз «Единой России» за три дня приняли участие более 3,7 млн человек.

Предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.