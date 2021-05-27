В Общественной палате оценили идею повышения налога на богатых до 45%

Повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с высокой зарплатой до 45 % противоречит здравому смыслу и тем задачам, которые на сегодняшний день ставятся по стимулированию и поддержке среднего бизнеса, заявила газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре, комментируя соответствующее предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

В предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, сформированных ТПП, есть инициатива повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45 %, передает ТАСС. Данная идея возникла из-за того, что в объединении считают меры по переходу на ставку 15 % НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей недостаточными.

«Мне кажется, что на протяжении последних лет государство всячески стимулировало бизнес выйти из тени, и чтобы налоговая система стала максимально прозрачной. Многие бизнесы на сегодняшний день вышли на белую форму ведения своих дел, и в данном случае, мне кажется, если будут приняты такие поправки, то это фактически снова простимулирует искать какие-то выходы для того, чтобы скрывать доходы», – говорит Агре.

Она подчеркивает, что в правительстве все-таки должны поддерживать тех, кто старается вывести экономику в зону активного развития, потому что люди с высокими зарплатами – это управленцы, либо владельцы бизнеса. И вместо того, чтобы их поддержать, позволить развивать бизнес, увеличивать доходность, и как следствие увеличение налогов за счет объемов, происходит демотивация граждан.

«В таких условиях смысла расширяться, особенно среднему бизнесу, который находится в этом сегменте, просто не будет. А все потому, что все будет уходить на налоги, и зачем тогда стимулировать рост собственной компании, если в результате ты половину прибыли будешь отдавать государству. Более того, если посчитать кумулятивные налоги (не только НДФЛ, но и все остальные), то, фактически, получается, что это уже 50 %», – объясняет член ОП.

Увеличив ту составляющую, которая находится на 15 процентах до 45, государство просто «ни с чем оставит людей», убеждена собеседник. То есть они получат всего лишь около 20 % реальных средств, которые они зарабатывают. «Мне кажется, что это противоречит и здравому смыслу, и тем задачам, которые на сегодняшний день ставятся по стимулированию и поддержке среднего бизнеса», – заключила Агре.

Напомним, с 1 января 2021 года повышен налог на доходы физлиц (НДФЛ) с 13 % до 15 % но только для тех граждан, годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Причем налогом облагается только та сумма, которую получают россияне выше 5 млн рублей.