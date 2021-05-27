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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи проекты в энергетике и продвижение интеграции
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
«28 мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках
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Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», что вызывает на западе «истерики», заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
«Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича», – передает «Sputnik Беларусь».
Глава КГБ республики в среду выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить
авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали
послов и дипломатов друг друга.
Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери
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Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери: в частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики».
До восьми лет Сапега жила во Владивостоке, а после с матерью перебралась в Белоруссию. После девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой России, передает RT.
Дудич заявила, что семья Сапеги находится «в шоковом состоянии» после ареста девушки.
«Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России (...) Не знаю, что еще сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», – добавила женщина.
Она рассказала также, что накануне была в посольстве России, где общалась с консулом. Ей дали рекомендации, «что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью».
«Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», – сказала мать арестованной.
Дудич рассказала, что ее дочь познакомилась с Протасевичем около полугода назад. Она «рассказывала о нем всегда только положительные вещи»: «Моя дочь – очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный».
Женщина отметила, что не знает, как именно произошло знакомство, однако подчеркнула, что «Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные».
«Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая – на интеллектуальном уровне», – предположила она.
Дудич также рассказала, что Сапега и Протасевич «просто встречались, у них был совместный отдых в Греции». Мать и дочь «созванивались накануне вылета домой, она сказала, что все прошло хорошо, отдых понравился».
«А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от нее пришла эсэмэска со словом «мама», – добавила она.
По словам женщины, ее дочь «всегда была вне политики», а основной «миссией» было лишь «закончить университет» – в ближайшее время Софья должна была «защитить свою работу и получить диплом».
«Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, ее знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у нее приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой», – добавила Дудич, отказавшись при этом комментировать то, как Сапега отреагировала на события в Белоруссии летом 2020 года.
Она также сказала, что не знает, «куда делись» аккаунты дочери в соцсетях после задержания.
Женщина также сказала, что в курсе существования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в причастности к которому призналась Сапега на допросе, однако Дудич, по ее признанию, не понимает, какое отношение могла иметь ее дочь к этому каналу.
«Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация – шок. Софья и «Черная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», – прокомментировала она.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий».
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод.
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Швейцария ответила на заявление Минска о ситуации с рейсом Ryanair
Швейцария не была в курсе «минирования» борта Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, заявил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», – заявил он, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, а сам он действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало избегать полетов над Белоруссией
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Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
«Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах», – цитирует документ РИА «Новости».
EASA уточняет, что «действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги».
Операторам из третьих стран, уполномоченным EASA, также рекомендуется при выполнении рейсов в ЕС, из ЕС и в пределах ЕС избегать полетов в этом воздушном пространстве.
Национальным властям рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям для включения в собственный процесс оценки рисков каждой авиакомпании.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France заявила, что перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, поскольку российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00. Представитель компании подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», – отметил представитель пресс-службы.
Как указали в авиакомпании, данный рейс перенесен на четверг, отметив, что это единичный случай и проблем с другими полетами не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Лукашенко заявил об отказе Варшавы, Вильнюса и Киева принять «заминированный» самолет Ryanair
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о минировании не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.
По словам Лукашенко «сообщение (о минировании) поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно». «Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать», – сказал белорусский президент, передает ТАСС.
«Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» – приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».
Ранее агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» указало, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. При этом Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Польша не пустила самолет «Белавиа» в свое воздушное пространство
Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявшего рейс Минск – Барселона, сообщил представитель Польского агентства гражданской авиации.
«Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», – цитирует РИА «Новости» представителя.
При этом пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил, что самолет «Белавиа» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.
По его словам, польские службы передали экипажу самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов.
«Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он сейчас решает, что делать дальше», – пояснил он
Напомним, 23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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КГБ Белоруссии заявил об участии Протасевича в боях в Донбассе
Задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич в качестве боевика-наемника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине и сейчас дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», – цитирует Тертеля БелТА.
По его словам, полученный опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии. «Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», – констатировал Тертель.
Комментируя реакцию Запада на задержание Протасевича, он заявил, что «очевидны их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием». «Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», – заявил он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения
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Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.
«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок.
«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства.
По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.
«Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин.
Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.
Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.
Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США
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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать.
«Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка.
Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества?
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Минобороны Белоруссии заявило о высокой активности стран НАТО у границ республики
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой интенсивности разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран НАТО у границ республики.
«Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Они характеризуются милитаризацией сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии. Основные причины – устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю», – сказал Хренин, передает БелТА.
По его словам, прямым следствием этих процессов являются «высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран-членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов.
«Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 вылетов самолетов неделю. Что обеспечивает ведение разведки на всю глубину нашей страны», – добавил министр.
Между тем, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что только за последний за месяц в стране изъято более 300 тыс. долларов, предназначенных для поддержки протестов.
«Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров», – заявил Кубраков.
Он отметил, что «возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тыс. долларов только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения».
Ранее в мае первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.