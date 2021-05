Уличная художница решила судиться с Ватиканом

Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана, который использовал ее работу на марках, сообщают СМИ.

В 2019 году Бэброу нарисовала граффити на мосту возле Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на теле которого нарисовано человеческое сердце с надписью «Просто используй его» (Just use it), передает РИА «Новости» со ссылкой на The Associated Press.

Год спустя художница узнала, что репродукцию этой работы использовали на пасхальных почтовых марках без ее согласия.

Ее юристы отправили письма в филателический и нумизматический отделы Ватикана с просьбой мирно решить этот вопрос, однако им не ответили. Из-за этого Бэброу подала иск в суд о нарушении интеллектуальных прав.

Потерпевшая требует возместить ей 130 тыс. евро за моральных ущерб. Согласно иску, в первый тираж вошло 80 тыс. марок по 1,15 евро за штуку.

Кроме того, художницу задело использование работы еще из-за того, что граффити является частью ее авторского проекта «Just Use It», начатого в 2013 году. За эти годы она изобразила на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму несколько Будд, Ганешу и Деву Марию с таким же сердцем и надписью на их фигурах. По словам Бэброу, идея проекта состоит в том, чтобы «способствовать развитию интеллекта и разума сердца» непредвзятым, целостным образом.

Адвокат потерпевшей утверждает в иске, что, присвоив изображение, Ватикан «безвозвратно исказил» посыл художницы.

Бэброу подчеркнула, что иск не был нападением на католическую церковь или Ватикан, она лишь хотела защитить свои права.

В The Associated Press отмечают, юристы по авторскому праву, знакомые с этим делом, считают, что иск Бэброу важный сигнал для Италии и свидетельство того, что некоторые работы в стиле Бэнкси заслуживают, чтобы их признали произведениями уличного искусства и защищали.

Например, эксперт в делах об авторском праве Массимо Стерпи рассказал, что законы об интеллектуальной собственности в большинстве стран Европы и США защищают права художников, даже если произведение было создано на государственной или частной территории без разрешения.