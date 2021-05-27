В доме мэра Оренбурга начались обыски

Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения

«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57.

«Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт.

«Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев.

Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он.

«Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев.

Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт.

«Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев.

При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев.

Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты».

«Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев.

В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.

«В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости».

При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4.

Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах.

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