Ученые рассказали, что было в первую микросекунду Большого взрыва

Ученые, которые работают на детекторе ALICE Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, выяснили, что случилось с кварк-глюонной плазмой (самой ранней материей из когда-либо существовавших) в первую микросекунду Большого взрыва, исследование опубликовано в журнале Physics Letters B. Соглаcно современным научным представлениям, примерно 14 миллиардов лет назад благодаря тому, что Вселенная перешла от состояния космологической сингулярности, характеризующегося бесконечной плотностью и температурой вещества, к стремительному расширению произошел Большой взрыв. Тогда возникла жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. При этом процессы возникновения первичного вещества ученые пока не до конца понимают, передает РИА «Новости». Ученые, которые были задействованы в эксперименте ALICE (A Large Ion Collider Experiment) Большого адронного коллайдера изучили вещество под названием кварк-глюонная плазма. Это единственная материя, которая существовала в первую микросекунду Большого взрыва. Ее изучение помогло восстановить уникальную историю того, как материя развивалась на ранней стадии становления Вселенной. «Сначала плазма, состоящая из кварков и глюонов, была разделена горячим расширением Вселенной. Затем частицы кварков преобразовались в так называемые адроны. Адрон с тремя кварками образует протон, который является частью атомных ядер. Эти ядра - строительные блоки, из которых состоит Земля, мы и окружающая нас Вселенная», – рассказал один из участников исследования доктор Ю Чжоу, доцент Института Нильса Бора. Кварк-глюонная плазма (КГП) присутствовала в первые 0,000001 секунды Большого взрыва, после чего исчезла из-за расширения. В эксперименте в ЦЕРНе ученым удалось сначала воссоздать вещество, а затем проследить, что с ним произошло. «Коллайдер сталкивает ионы плазмы между собой с огромной скоростью – почти со скоростью света. Это позволяет увидеть, как КГП превращается в ядра атомов и строительные блоки жизни», – рассказал Ю Чжоу. Ученые смогли создать алгоритм, который позволил проанализировать коллективное расширение большего количества частиц КГП одновременно. Им удалось выяснить, что сперва кварк-глюонная плазма была текучей жидкостью, но со временем меняла форму. «В течение долгого времени исследователи думали, что плазма представляет собой форму газа. Но наш анализ подтвердил экспериментальные наблюдения на адронном коллайдере. КГП, подобно воде, имеет гладкую мягкую текстуру, а форма ее со временем плавно меняется, что довольно удивительно и отличается от любого другого вещества, которое мы знаем, и от того, чего мы ожидали», – добавил ученый. Эксперименты с кварк-глюонной плазмой продолжаются в ЦЕРНе более двадцати лет. Ранее сообщалось, что международная группа ученых впервые изучила взаимодействие стабильных и нестабильных частиц (протонов и гиперонов) на Большом адронном коллайдере. Полученные данные помогут, в частности, понять устройство нейтронных звезд.

Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала. На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца. Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна 25 мая 2021, 18:46

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно. «По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости». Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией. «Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер. ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались. Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России. Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией. Соловьев обвинил Манижу в предательстве национальной культуры 26 мая 2021, 04:24

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал песню Манижи Russian Woman на «Евровидении – 2021» и феминитивы. «Вы пытаетесь следовать моде, которой нет. И ради чего вы предаете нашу национальную культуру? Кто написал эту песню, о чем она?» – приводит его слова Sputnik. В эфире «Соловьев Live» он раскритиковал попытки протащить на публику «все эти гендерные хрени». По его мнению, в Европе такая линия уже никому не интересна. Соловьев считает, что за «политическими призывами» участники забыли о музыке. Что касается оформления номера, то телеведущий сказал, что ему был непонятен внешний фон и видеоряд с русскими женщинами. Соловьев, комментируя выступление Манижи на «Евровидении», также раскритиковал использование в русском языке феминитивов. Он заявил, что подобное для русской культуры нехарактерно, пишет «Московский комсомолец». «Гримерка – это не женщина-гример. Это комната, где гримируют. Замучили своим неграмотным, звериным русским языком», – сказал он, пояснив, что называет язык «звериным» не потому, что «на нем говорят звери», а потому что у говорящих «звериная ненависть к русской культуре». Также он задался вопросом, почему героиня песни Манижи – «либо гендерно-флюидная, либо страдающая, либо вообще не русская, но обязательно редакторка». Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%. Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса 26 мая 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн. «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн. Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он. В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке. «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 19:00

Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским. «Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина». «Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт. Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог. Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи. О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией». Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске 26 мая 2021, 11:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА. «Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко. По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко. Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС. При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания». Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Три японских рыбака погибли после столкновения с российским судном 26 мая 2021, 04:50

В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», сообщает городская служба безопасности на море. Столкновение произошло около шести часов утра (0.00 мск) в 23 км от порта. На японском судне было пять человек. Экипаж «Амура» принял их на борт. Телерадиокомпания NHK сообщала, что три японских рыбака находятся в критическом состоянии. О столкновении сообщил «Амур», японское судно перевернулось, передает РИА «Новости». «Киодо» поясняло, что рыбаки находились в состоянии остановки сердца и легких – так в Японии называют тех, у кого смерть еще не была установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Позднее «Киодо» сообщило, что в Японии подтверждена смерть трех местных рыбаков, передает ТАСС. По имеющейся информации, водоизмещение «Амура» составляет 662 тонны, «Дай-хати Хокко-мару» – 9,7 тонны. Дежурный спасцентра «Южно-Сахалинск» подтвердил, что «японское и российское суда столкнулись» в «зоне ответственности Японии». Посольство России сообщило, что после столкновения российское судно было направлено в японский порт. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что «столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». «Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», – отметил он, добавив, что «ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега». По словам генконсула, «капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания». «Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались», – сообщил Марин. Один из выживших рыбаков с японского судна заявил: «В момент столкновения (японское) судно находилось в работе <…> и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно». КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках 26 мая 2021, 13:14

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», что вызывает на западе «истерики», заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. «Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича», – передает «Sputnik Беларусь». Глава КГБ республики в среду выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

Не могу оценить

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента. В Барнауле 14-летняя школьница избила и изнасиловала 11-летнюю девочку 26 мая 2021, 13:21 Текст: Евгения Шестак

Трое школьниц из Барнаула избили и надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управления Следственного комитета. По данным ведомства, 23 мая 14-летняя школьница в компании сверстников в заброшенном доме избила 11-летнюю девочку, а затем совершила с ней «иные действия сексуального характера». Все происходящее очевидцы снимали на видео, сообщается на сайте СК. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Ответственность наступает с 14 лет. Подозреваемая задержана. Следователи будут ходатайствовать о заключении ее под стражу. Также будет дана правовая оценка распространению видео в соцсетях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье, передает РИА «Новости». «Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю», – сообщила пресс-служба правительства. Ранее в Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело. Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков 26 мая 2021, 12:40

После ЧП в Охотском море, где столкнулись российское и японское суда, скорее всего не будет каких-то серьезных последствий, а моряки и рыбаки сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко. В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское «Амур», в результате чего погибли три японских рыбака. Авария произошла «на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». При этом японское судно стояло неподвижно, поскольку находилось в работе. «Какие-то обвинения, само собой, членам экипажа российского судна приляпают, но в общем, так как это японцы – люди здравомыслящие, а не психи, как в Индии и других частях света, где рыбаки частенько подставляют свои лодки под удары, чтобы получить компенсацию, они сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно», – говорит Войтенко. Он объясняет, что японское судно по сути являлось небольшой лодкой, сделанной, скорее всего, из пластмассы. Такое «суденышко» крайне трудно заметить на радаре, а визуально в густом тумане тоже практически невозможно. Кроме того, вполне вероятно, что японская лодка находилась слишком далеко от берега, где скорее всего как минимум не рекомендовано ей находиться. «И, опять же, наше судно не убежало. Оно осталось на месте происшествия, подобрало этих рыбаков японских. То есть я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия», – заключил собеседник. Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались. В валютном балансе банковской системы России возникла дыра в 15 млрд долларов 26 мая 2021, 10:20

В банковской системе России по итогам апреля сформировалась рекордная дыра в валютном балансе – 15 млрд долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком. Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума – 15 млрд долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик. Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он. «Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – отметил Осадчий. Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд, заключил он. Загадочную военную базу обнаружили на ключевом маршруте поставок нефти 26 мая 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн в Йемене, сообщили СМИ со ссылкой на спутниковые снимки и источники. По данным агентства Associated Press, остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен не только с точки зрения поставок нефти. Он может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами, передает РИА «Новости». «Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель – установить относительно постоянное присутствие. <...> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую», – заявил представитель компании Janes Джереми Бинни. По его словам, Абу-Даби уже пытался построить взлетно-посадочную полосу в 5,6 км на острове несколько лет назад. Она позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке, добавил Бинни. Отмечается, что построенные к 18 мая три взлетно-посадочные полосы могут принимать штурмовики, транспортные и самолеты-разведчики. Ранее источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. По его словам, объект был атакован заминированными беспилотными летательными аппаратами из Йемена. Москва осудила ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда, и призвала участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права. Энергетика Польши оказалась под угрозой из-за Чехии 26 мая 2021, 11:55

Добыча угля на шахте в Польше остановилась из-за иска Чехии в европейский суд, скандал вспыхнул после обвинений в экологическом ущербе, сообщают СМИ. The Associated Press пишет, что чешское правительство через суд потребовало от властей Польши закрыть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня. Это предприятие находится недалеко от границы двух государств. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу энергетику всей Польши, передает «Прайм». По утверждению чешских властей, это предприятие наносит вред окружающей среде и жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии. Высший суд Евросоюза издал временный запрет на добычу угля в «Турове», однако власти Польши отказались исполнять требования, обосновывая это тем, что приостановка работы шахты повлечет за собой отключение электричества у миллионов польских граждан. В частности, от угля этой шахты запитана станция, которая выдает 7% всей электроэнергии в Польше. По мнению Варшавы, запрет на работу предприятия приведет к сокращению десятков тысяч шахтеров. Обостряет конфликт двух стран и общая цель стран Евросоюза по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. В Польше порядка 48% энергии получают из каменного угля, еще 17% – из бурого, более «грязного» угля. Только 25% вырабатываемой электроэнергии страны приходится на возобновляемые источники и биотопливо, 10% – газ. Отмечается, что лицензия на добычу угля в польском «Турове» действует до 2044 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Польша захотела поменять источники получения электроэнергии и сделать ставку на мирный атом. Ставка на АЭС может заставить Варшаву обратиться за помощью к России. Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair 26 мая 2021, 03:18

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген утверждает, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Он утверждает, что «государственный угон самолета» якобы «был одобрен» Москвой, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». Реттген полагает, что «без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти», передает ТАСС со ссылкой на Funke. Реттген считает случившееся сигналом для ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. По его словам, «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет». Требуется «единая европейская политика в отношении России, которая будет основываться на реализме». Реттген уверен, что «Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед». Парламентарий убежден, что российская сторона «понимает только один язык – денег и газа». Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что на саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair. По его словам, «нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Канцлер Австрии Себастьян Курц также считает ненужным спекулировать на тему. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР 26 мая 2021, 14:37

Голландская прокуратура намерена представить в 2021 году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой «Бук» из-под населенного пункта Первомайское, который находился под контролем ополчения ДНР, заявила представитель ведомства Дигна Ван Бутцелар. Суд Гааги начал очередное заседание по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом с осмотра обломков самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен, передает РИА «Новости». «Наш вывод по-прежнему таков: повреждения самолета указывают на то, что он был сбит (ракетой) ЗРК «Бук», которая была запущена со стороны населенного пункта Первомайское. В этом году вы увидите доказательства», – сказала Бутцелар. Также она отметила, что эксперты российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» несколько месяцев назад осматривали место реконструкции, их выводы включены в дело. Ранее суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.