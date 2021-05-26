Военный Ту-134 столкнулся с фонарями в аэропорту Екатеринбурга

Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.

Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА.

«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко.

По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС.

При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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