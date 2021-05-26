В Кремле назвали экономику Белоруссии одной из возможных тем встречи Путина и Лукашенко Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения Путин освободил часть призывников от обязательной медкомиссии 26 мая 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии, передает РИА «Новости». Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.

Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве 25 мая 2021, 19:00

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским. «Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина». «Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт. Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог. Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи. О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией». Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса 26 мая 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн. «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн. Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он. В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке. «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности 25 мая 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин. «Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента. Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море. Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения 26 мая 2021, 09:04

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57, сообщил источник в авиастроительной отрасли. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. «В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости». Источник отметил, что новый самолет должен иметь нормальную взлетную массу не более 18 тонн, показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) не менее 1, сниженную радиолокационную заметность, максимальную скорость полета более двух скоростей звука, режимы сверхманевренности и укороченный взлет за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. Собеседник добавил, что «компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах». Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 25 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля. «В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. «Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена. «Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена 25 мая 2021, 15:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске 26 мая 2021, 11:25

Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину. «Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP. Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора. Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства. Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев 26 мая 2021, 08:24

Фото: ZUMApress/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. «Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter. Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку. В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения 26 мая 2021, 13:44

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57. «Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт. «Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев. Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он. «Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев. Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт. «Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев. При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев. Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты». «Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев. В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. «В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости». При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами 26 мая 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения. «Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией 26 мая 2021, 03:56 Текст: Антон Антонов

США привержены диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море, заявили американские ВМС. Во вторник в Минобороны России состоялись российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года, передает РИА «Новости». В ВМС заявили, что консультации, которые проходят каждый год, являются «профессиональной дискуссией, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения». США «неизменно привержены диалогу по уменьшению рисков», заверила американская сторона. В Москве обсуждались вопросы перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей в международных водах за 2020 год. В ноябре Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с заходом американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в Японском море. США утверждают при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Россия и Китай подтвердили курс на укрепление связей 25 мая 2021, 17:45 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого был подтвержден курс на всемерное укрепление связей двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимиру Путину передано устное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом», – говорится в сообщении. Как отметили в Кремле, также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. «Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году», – добавляется в сообщении. Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Российские бомбардировщики совершили полет над Средиземным морем 26 мая 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря, сообщает Минобороны России. «Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», – добавили в Минобороны. На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС России, в том числе самолеты тяжелого класса. После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России. Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира. Газета ВЗГЛЯД писала, что дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи. Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП 26 мая 2021, 12:45 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на госрегистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно закону, нотариус, заверяющий подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Также документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Ранее глава Федеральной налоговой службы заявил, что значительно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.