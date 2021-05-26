Лукашенко призвал Запад компенсировать Минску расходы из-за ситуации с Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лестью заявления о том, что экстренная посадка самолета Ryanair была операцией спецслужб, и предложил странам Запада компенсировать Минску расходы, понесенные за время расследования инцидента.

«Если вы (Запад) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», – приводит слова Лукашенко газета «СБ. Беларусь сегодня».

Он также заявил, что независимо от поступления сообщения о бомбе приказал бы посадить самолет, если бы были данные о нахождении там террориста. «Скажу честно и откровенно. В независимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но, если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета», – заявил Лукашенко.

При этом комментируя заявления, что посадка самолета Ryanair в Минске была операцией спецслужб, Лукашенко отметил, что ему льстят такие заявления. «Я должен сказать: ребята, вы нам льстите. Вы нам просто льстите. Спасибо. Если это операция, то обратите внимание. Она прошла без сучка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, а сам он действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.