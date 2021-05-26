По делу о крушении фуникулера в Италии задержаны три человека

Итальянские правоохранители после продолжительных допросов задержали трех человек по делу о крушении кабины фуникулера в области Пьемонт на горе Моттароне, которое привело к гибели 14 человек.

По информации телеканала RaiNews24, на задержании настаивала прокуратура североитальянского города Вербания, которая занимается расследованием дела. В частности, задержан владелец компании Ferrovie Mottarone, которая эксплуатировала канатную дорогу, Луиджи Нерини, а также двое руководящих сотрудников этой фирмы, передает РИА «Новости».

По информации местных СМИ, сотрудники Ferrovie Mottarone во вторник в течение 12 часов давали показания относительно трагедии. В результате технических исследований выяснилось, что авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины фуникулера была заблокирована.

По словам прокурора, сделано это было сознательно, чтобы избежать неожиданных остановок в работе фуникулера, который не находился в должном техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла предотвратить гибель людей в случае разрыва троса, была отключена.

Также в прокуратуре отметили, что после возобновления работы фуникулера в начале мая технические службы компании Ferrovie Mottarone провели определенные работы и устранили некоторые имевшиеся проблемы, однако этого было недостаточно.

«Сотрудники были убеждены в невозможности разрыва несущего троса, пошли на риск, который, к сожалению, привел к фатальному исходу», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что расследование дела продолжается, устанавливается возможная причастность к аварии других лиц, в том числе сотрудниках компании, которые «с юридической и экономической точки зрения могли предотвратить аварию».

Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. метров. В результате крушения кабины фуникулера погибли 14 человек, в том числе двое детей.