Стало известно о влиянии работ по расширению Суэцкого канала на судоходство

Работы по расширению русла Суэцкого канала не повлияют на судоходство, передвижение судов осуществляется в штатном режиме, заявил официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафват.

«Этот проект будет выполнен без ущерба для судоходства, не отразится на передвижении судов и не вызовет никакой задержки при прохождении судов. Будут соблюдены самые высокие стандарты безопасности судоходства, чтобы гарантировать безопасность всех судов, круглосуточно проходящих через канал», – заявил Сафват в интервью РИА «Новости».

По его словам, работы по расширению русла канала уже начались. При этом он отметил, что судоходство осуществляется в штатном режиме с момента начала работы над проектом без каких-либо затруднений.

Ранее глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given.

Водная артерия была была заблокировна на пять дней с 24 марта контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.