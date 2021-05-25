Инфекционист объяснил повышение температуры после вакцинации от COVID-19

Повышение температуры после вакцинации от коронавируса – нормальное прививочное явление, которое объясняется реакцией организма на вирусный процесс, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.

После введения прививки от коронавирусной инфекции часть граждан рассказала, что испытывала небольшое или сильное повышение температуры в течение одного или нескольких дней. Другая часть россиян поделилась, что и вовсе не заметила никаких последствий вакцинации.

«Это нормальное прививочное явление. Не побочное. Это прививочная реакция иммунитета на данную вакцину. Вакцина имитирует вирусный процесс, не вызывая топологических изменений в организме, но иммунитет реагирует выработкой определенных иммунных факторов. То есть он должен отреагировать и выработкой интерферонов, и различных факторов иммунитета клеточного, активируя свои ферментные системы в организме», – говорит Тимаков.

Соответственно, в зависимости от восприимчивости человека проявляются такое явление, как повышение температуры, продолжает врач. Он уточняет, что чем старше пациент, тем реже наблюдается повышение температуры, поскольку в пожилом возрасте иммунитет менее пластичный и более слабый, поэтому меньше реагирует температурной реакцией. Кроме того, покраснение и уплотнения в месте укола также является абсолютно нормальной реакцией организма на прививку.

«По факту – это выработка иммунитета. Но отсутствие температуры не говорит о том, что иммунитет к вирусу не вырабатывается. Просто прививочная реакция (температурная) является нормой и может быть различной по выраженности. Если прививочная реакция слишком высокая, то повторную прививку желательно этой же вакциной не делать», – рекомендует инфекционист.

Также он обращает внимание на то, что если человек в промежутке между первой и второй вакцинацией подхватил простудное заболевание, то формирование иммунитета в его организме снижается. Это происходит потому, что иммунитет заболевшего переключает все свои силы на борьбу с инфекцией, а не на выработку иммунитета после прививки.

«Поэтому есть определенный протокол в зависимости от заболевания, после перенесенной инфекции. Во-первых, на фоне инфекции прививки не делаются. Во-вторых, после перенесенного заболевания в зависимости от степени его выраженности вакцинация может быть проведена сразу, а в некоторых случаях после 2–4 недель от того, когда начался процесс», – заключил Тимаков.

По данным на 25 мая, за последние сутки в России выявлено 7884 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране было выявлено более 5 млн вирус-положительных пациентов.

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