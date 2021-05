Расследование ЧП с Ever Given доказало вину капитана судна

Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров, заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

Как заявил Рабиа, администрация «из благих намерений» в течение 11 дней после инцидента не предпринимала юридических мер в отношении компании-владельца, а после этого пошла на уступки и снизила сумму требуемой компенсации на 40% – с изначальных 916 млн долларов до 600 миллионов, а затем и до 550 млн. Об этом глава администрации канала заявил на встрече с послом Панамы в Египте Алехандро Гантесом и гендиректором Панамского управления морской навигации Рафаэлем Сигаруистой, передает РИА «Новости».

Рабиа также подчеркнул, что компания-владелец отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, однако по примерным оценкам общая стоимость судна и грузов составляет 2 млрд долларов. На основе этой суммы рассчитана компенсация.

Администрация канала продолжает переговоры с компанией-владельцем, несмотря на ряд допущенных ею нарушений: «компания не оповестила нас о наличии на борту судна легковоспламеняющихся товаров, что могло привести к катастрофическим последствиям, если бы не профессионализм сотрудников канала».

«Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля; полная ответственность за это лежит на капитане судна, а не на лоцманах канала, так как их мнение необязательное и лишь консультативное», – заявил Рабиа. Он сослался на египетский закон о морской навигации от 1990 года, согласно которому ответственность за любой ущерб Суэцкому каналу лежит на капитане судна. При этом полные результаты расследования на данный момент не опубликованы.

Рабиа также отверг обвинения в том, что администрация канала виновата в инциденте: судно село на мель при плохих погодных условиях, однако в тот же день до Ever Given канал успешно прошли более 30 судов, а годом ранее, когда в марте 2020 года погодные условия были еще хуже, никаких инцидентов зафиксировано не было.

«Суэцкий канал не препятствует выполнению просьб компании-владельца, в том числе возможности разгрузки контейнеров на другое судно или смене экипажа (кроме капитана, так как он является юридическим охранником судна). Однако такие требования должен рассмотреть специализированный суд, администрация канала не располагает такими возможностями», – заявил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля. Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.