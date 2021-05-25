В Туапсе ввели режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море

Названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair

«Ужесточение санкционных мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. Но Брюссель не хотел бы этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение лидеров стран ЕС обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«Решение Евросоюза о санкциях в отношении Белоруссии будет зависеть от того, какая из версий произошедшего будет принята в качестве наиболее достоверной. Пока в этом деле существует много неясностей. В частности, какова была последовательность действий сторон, кто запросил посадку, была ли она добровольной или вынужденной, как этот инцидент связан с судьбой Романа Протасевича и так далее», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«С одной стороны, есть версия белорусского руководства о том, что подозрения относительно бомбы в самолете были серьезными, и самолет посадили по просьбе пилота, а не по приказу руководства Белоруссии. С другой стороны, рассматривается альтернативная версия произошедшего, характеризующая инцидент как угон самолета и акт государственного терроризма со стороны белорусских властей», – пояснил политолог.

И если Евросоюз примет вторую версию за основу, то в отношении Белоруссии будут приняты серьезные меры, считает собеседник. «Могут быть введены как персональные санкции против отдельных чиновников, которые участвовали в задержании самолета, так и всеобъемлющие санкции со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», – уточнил Кортунов.

Однако, по словам эксперта, для принятия объективного решения ЕС может потребоваться дополнительное разбирательство, в результате чего вопрос о санкциях может быть отложен. «При этом отдельные страны могут принять свои национальные санкции: ввести индивидуальные финансовые ограничения в отношении белорусских силовиков или сократить количество дипломатических работников посольств. Этот вариант будет самым мягким в отношении Белоруссии», – полагает собеседник.

Кроме того, по мнению Кортунова, многое будет зависеть от поведения белорусской стороны – будет ли она готова предоставить международному сообществу какую-то новую информацию по этому делу или нет.

Политолог также не исключает и разногласий внутри ЕС. «Если говорить о традиционной позиции Европы, то на принятии самых жестких мер будут настаивать Польша, Литва и другие страны Балтии. Они постараются возложить на Александра Лукашенко ответственность за произошедшее и будут добиваться расширения санкций в отношении Белоруссии. В свою очередь страны «старой Европы», как правило, менее склонны к радикальным шагам», – отметил Кортунов. Также, по словам эксперта, все понимают, что ужесточение мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. «Этого в Европе не хотят, потому данное обстоятельство может стать сдерживающим фактором», – добавил он.

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

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Что касается реакции России, то и здесь многое будет зависеть от того, какую версию событий Москва примет в качестве основной. «Если Россия будет солидаризироваться с официальной белорусской версией, а для этого есть все предпосылки, то любые антибелорусские действия будут рассматриваться как необоснованные и политически мотивированные. Если кто-то вынесет этот вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН, то Россия воспользуется правом вето», – заключил эксперт.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.

Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направление полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС.

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы.

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