Познер признался в боязни Китая

Телеведущий Владимир Познер заявил, что опасается времени, когда Китай станет державой «номер один» и противостоять ему будет невозможно. По словам журналиста, это произойдет в ближайшие 20 лет.

«Я являюсь одним из тех людей, кто опасается Китая. И Китай, безусловно, выдвигается на первое место в мире – экономически, а последствия этого даже трудно просчитать. Взгляд Китая на мир определяется несколько другим мировоззрением, китайским, которое отличается от европейского и от нашего с вами и даже отличается от христианского взгляда на мир. И я очень опасаюсь того момента, когда Китай станет державой №1. Противостоять Китаю будет невозможно, когда это произойдет. Я думаю, что это произойдет скоро. Не позже 40-го года – это уж точно», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

По его мнению, противостоять Китаю могут только две страны или три организации. «Одна из них – это ЕС, Европейский союз. Другое дело, что он какой-то не очень союз. … Соединенные Штаты и Россия – да, могут. Могут при понимании этой опасности», – добавил журналист.

«На сегодняшний день мы больше всего поворачиваемся в сторону Китая. Можно сказать, в какой-то степени вынужденно, и никакого сближения с Соединенными Штатами в этом вопросе пока что не просматривается. Меня это очень огорчает и вызывает опасения. Я лично не дождусь этого, слава Богу. Но многие дождутся. И поверьте мне, мало не покажется. Это совсем другая культура, это другое восприятие того, как человек должен жить. При всем том, что я воздаю должное Китаю, который, конечно, добился феноменальных успехов», – заявил Познер.

Он добавил, что опасается за будущее России, «потому что как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток». «От того, что у нас большая часть страны находится в Азии, там находится 16 млн из 148 млн – 16 находится за Уралом. А 130 с гаком находятся все-таки в Европейской части, о чем я бы не стал забывать», – указал он.

В прошлом году Познер отметил, что Россия является евроазиатским государством и имеет «непосредственные интересы» в Азии. Потому неправильно смотреть только в сторону Китая, считает он.