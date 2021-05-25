Выборы-2021: Борьба на праймериз, «молчаливое большинство» пенсионеров и самокаты

Лидер эсеров Сергей Миронов потребовал официально ограничить скорость электросамокатов. Глава Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что в парламенте его фракция станет голосом десятков миллионов пенсионеров и предпенсионеров. В «Единой России» завершился первый день предварительного отбора кандидатов в Госдуму.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов выступил в понедельник сразу с двумя законодательными инициативами. Он призвал ввести в юридические рамки использование электросамокатов. «Как минимум необходимы скоростные и возрастные ограничения, а также обязательное страхование гражданской ответственности», – сказал он.

Миронов также сообщил, что его фракция предлагает сделать обязательной реновацию всех ветхих пятиэтажек в населенных пунктах страны. «Мы считаем, что реновация в Москве - это замечательно, но количество хрущевок в других городах России тоже очень велико, поэтому мы готовим и будем вносить специальный законопроект о реновации в РФ», - цитирует лидера партии РИА «Новости».

Партия пенсионеров провела в Нижнем Новгороде заседание президиума своего центрального совета. Решено назначить на 29 июня предвыборный съезд.

Социологи нередко называют Партию пенсионеров партией «молчаливого большинства», отметил на заседании ее лидер Владимир Бураков. «Но с приходом партии в Госдуму его голос наконец-то будет услышан. 47 млн российских пенсионеров и те 15 млн, кому предстоит стать пенсионерами в ближайшие годы, должны иметь своих достойных представителей на всех уровнях власти», - цитирует Буракова сайт партии.

В «Единой России» состоялся первый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. К воскресенью на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников – общественники и волонтеры, более половины – беспартийные, каждый третий – моложе 35 лет, каждый четвертый – действующий депутат, говорится на сайте единороссов. Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки. Подсчет голосов начнется вечером того же дня.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает обе озвученные в понедельник идеи главы «Справедливой России» удачными и потенциально способными добавить этой партии популярности. «Оба предложения соответствуют общественной повестке. Про самокаты в городах сейчас заговорили едва ли не все. С приходом весны они действительно стали проблемой, особенно в мегаполисах. Повысилась аварийность на дорогах, в том числе с летальными исходами. Хорошо, что законодатели обращают на это внимание», – считает политолог.

Что касается реновации, то опыт столицы нужно теперь распространить и в провинции, подчеркнул эксперт. «Хотя рождался этот опыт тяжело. Было много несогласованных действий со стороны горожан, люди боялись, что у них просто отнимут последнее жилье, чувствовалась настороженность. Но практика показала: это проект успешный, – сказал Мартынов. – Он даже не требует серьезных финансовых вложений, это больше похоже на кредитование: строится новая партия жилья и одновременно сносится старое «убожество». Образовавшиеся излишки жилплощади успешно продаются – это довольно безубыточная история».

За много лет своего существования Партия пенсионеров, сменившая разные названия и вступавшая в разные альянсы, так и не стала голосом «молчаливого большинства», считает Мартынов.

«Очевидно, что пенсионеры – люди разных взглядов, ведь пенсия – это продолжительный период жизни. Пенсионеры находят тех, кто представляет их взгляды, среди разных политических сил, и большинство, кстати – в той партии, за которую и голосует большинство избирателей. И мало кто голосует за Партию пенсионеров, – отметил эксперт. – Хочется задать Владимиру Буракову риторический вопрос: если Партия пенсионеров – голос «молчаливого большинства», то почему она до сих пор не была представлена в парламенте?»

«Пенсионеры» могут выставить несколько сильных «одномандатников» и в итоге выиграть одно-два места в одномандатных округах. Могут даже преодолеть «трехпроцентный барьер» и за счет этого получить государственное финансирование. Но вряд ли они смогут сформировать полноценную фракцию в Госдуме», – предрекает Мартынов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает, что на праймериз «Единой России» самую высокую активность проявляют Подмосковье и Приморье. «Надо понимать, что Московская область – регион очень богатый. Но, в отличие от Москвы, там нет жесткого интегрирования в мэрскую систему управления. В Подмосковье огромное число независимых и полунезависимых групп влияния. В Москве решение о том, кто из кандидатов предпочтительнее, принимается на уровне мэрии или московского регионального отделения, а дальше на праймериз проходит «обкат» этого сильного кандидата. В Подмосковье ситуация выглядит иначе. Там губернатор волей-неволей обязан учитывать запросы разных групп влияния», – поясняет Данилин.

По этой причине, пояснил эксперт, в Подмосковье не стоит ждать типичной для других регионов ситуации, когда на праймериз выдвигается одна очень сильная фигура, за которую в итоге большинство и проголосует, и какой-то ряд малоизвестных кандидатов, которые изначально и сами вряд ли рассчитывают на победу. «В Подмосковье надо ожидать жесткой конкурентной борьбы, такой, как была однажды на праймериз в Ярославле, – убежден эксперт. – Что касается Приморья, то в этом крае много сильных городов, со своими группами влияния, поэтому ситуация напоминает подмосковную».

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