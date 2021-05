Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину 24 мая 2021, 22:17 Текст: Елена Мирошниченко

В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова. «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости». Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег. Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.

Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины 22 мая 2021, 23:55

Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/

XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest. По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости». Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации. Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны. В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина». «Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии 22 мая 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России. На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ». Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021 «Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз. Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность». Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США. США ввели новые санкции против «Северного потока – 2» 21 мая 2021, 23:28

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС. Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу 24 мая 2021, 14:02 Текст: Елизавета Булкина

Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651. Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800. В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н». «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства. В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России. В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом 23 мая 2021, 10:39 Текст: Елена Мирошниченко

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive. Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов. Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России. Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства. Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике 22 мая 2021, 02:54

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными». Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США 24 мая 2021, 12:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США. «На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам». Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны». Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие. «Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров. Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров. Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях. «За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр. Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму». «Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он. «Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров. При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права». Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях. Google подала в суд на Роскомнадзор 24 мая 2021, 07:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube, сообщили СМИ. «11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», – сообщает издание «Коммерсант». По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица. Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на Youtube, принадлежащем Google. «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», – сказали изданию в ведомстве. Ранее Google, Facebook и Twitter пригрозили штрафами за отказ удалить запрещенные данные. Пушков: Россия должна прекратить произвол зарубежных интернет-компаний 22 мая 2021, 17:09

Фото: flickr.com/sf_press

Текст: Андрей Резчиков

Международные IT-гиганты должны действовать на территории России в установленных нами законных рамках, сейчас эти компании работают по принципу флибустьеров, навязывают свои подходы, цензуру, используют блокировки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Политик является одним из соавторов внесенного накануне в Госдуму законопроекта о «приземлении» иностранных IT-компаний в российской юрисдикции. «В последнее время в Госдуме и Совете Федерации идет активная работа по регулированию деятельности глобальных интернет-компаний на территории России. На сегодняшний момент действует уже четыре федеральных закона (530-й, 482-й, 511-й от 2020 года и 19-й от 2021 года), специально направленных на то, чтобы побудить иностранные сетевые компании соблюдать российское законодательство. Внесенный в пятницу документ является ключевым в этой серии законопроектов. Его цель заключается в том, чтобы на территории РФ глобальные интернет-гиганты исходили не из собственных внутрикорпоративных решений, которые они потом будут навязывать нашим пользователям и государству, а из установленных нами законодательных рамок», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «В настоящий момент эти компании работают по принципу флибустьеров. То есть на нашей информационной территории они исповедуют свои подходы, вводят блокировки наших интернет-ресурсов, размещают запрещенный у нас контент и говорят, что не подчиняются российской юрисдикции, потому что находятся за пределами Российской Федерации. Внесенный закон призван изменить это абсолютно недопустимое положение. Всем этим интернет-компаниям будет предписано зарегистрироваться на территории России», – пояснил политик. Регистрация подразумевает открытие офисов, появление юридических лиц, которые будут представлять интересы Google, Facebook, Twitter в России. Они станут подотчетными прежде всего Роскомнадзору. «До недавнего времени мы отправляли им письма куда-то в Калифорнию, связывались с некими людьми, которые представляют их интересы и находятся в Лондоне или в Праге... Это никуда не годится. В 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 – доход составил 75 млрд рублей. При таких оборотах компания может позволить и обязана открыть офис в России. И закон обяжет их сделать это. На случай отказа предусмотрена целая серия санкционных мер, вплоть до блокировки этой компании на территории Российской Федерации», – предупредил соавтор законопроекта. Пушков предлагает рассматривать будущий новый закон как часть комплекса законодательных мер, «с помощью которых мы хотим прекратить произвол зарубежных интернет-компаний». «Эти компании не являются нашими информационными партнерами, они исходят из других идеологических и политических установок. Они блокируют не нравящиеся им российские интернет-ресурсы, приоритезируют антивластные ресурсы, с большой неохотой устраняют противоправный контент, делая это лишь под нашим большим давлением. Тот же Twitter сделал это под угрозой полной блокировки с 15 мая. Столкнувшись с такой перспективой, Twitter за два дня до критического срока прислал Роскомнадзору письмо, в котором сообщил об удалении 91% запрещенного контента и попросил время на удаление оставшихся противозаконных материалов», – напомнил сенатор. Политик добавил, что зарубежные IT-гиганты должны вести себя так, как «мы будем им предписывать», в противном случае «они будут заниматься произволом и навязыванием своих собственных решений и представлений». «Мы знаем это по цензуре, которую вводят Facebook, Google, YouTube, Twitter. Мы должны рассматривать эти компании прежде всего как объекты нашего законодательного воздействия. Мы должны принудить их работать в наших законодательных рамках. Они должны знать, что в противном случае они потеряют важный сегмент своего глобального рынка», – пояснил собеседник. Политик напомнил о недавнем противостоянии Google и Facebook с правительством Австралии, на территории которой живет всего 25 млн человек. Если сначала эти IT-гиганты попытались в ответ на требования исполнять местное законодательство пугать шантажом и угрозами уйти с австралийского интернет-рынка, то в итоге резко смягчили позицию и приняли предписания местных властей. «В борьбе с национальным государством, если оно настроено принципиально и последовательно, глобальные корпорации всегда проиграют, как они проиграли в Китае. Мы показываем, что не ставим перед собой задачу их выживания с территории РФ, но они должны действовать по нашим правилам и законам, а не по своим», – уверен Пушков. Что касается опасений насчет того, что в случае вступления закона в силу IT-гиганты могут отказаться от работы с отечественными трансграничными компаниями, такими как «Яндекс», Mail.ru Group, то сенатор подчеркивает, что Россия должна ориентироваться прежде всего на свои интересы, подходы и конституционные принципы. «Наш бизнес тоже регулируется российскими законами. В данном случае это законодательство призвано создать такую информационную среду, которую мы считаем правильной и необходимой. В такой среде внешние игроки не должны навязывать нам свои решения, блокировать наши информационные ресурсы, использовать социальные сети для нагнетания политической напряженности», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Если же международные IT-гиганты попробуют заняться дискриминацией российских интернет-платформ, «то уже существующая законодательная база позволит найти средства воздействия на них». «IT-гиганты должны учитывать, что, если они начнут мстить через ухудшение условий работы для наших IT-корпораций, мы тоже можем найти средства, которые помешают им получать в России соответствующие доходы. Например, можно ввести ограничения на рекламу на этих интернет-ресурсах. Кстати, во внесенном законопроекте одна из мер предусматривает возможность запрета на финансовые переводы этим компаниям. Если такой запрет будет введен в силу, откуда Google будет получать свои 75 млрд доходов на территории России? По этой причине им стоит задуматься: а надо ли идти на обострение, ведь это может повлечь ответные меры с нашей стороны», – подытожил Алексей Пушков. Накануне в Госдуму был внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. Как сообщил член думского комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин «мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы». По его словам, в законопроекте учтен зарубежный опыт, и Россия предлагает иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора. «Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – заключил депутат. Патрушев провел встречу с Салливаном 24 мая 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. «Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости». Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес». «Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе. Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире. «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении. Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена. Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США 23 мая 2021, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин. «Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва». После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону. «Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он. Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное». «Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий. 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google 24 мая 2021, 16:12 Текст: Елизавета Булкина

Трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией, сообщил Роскомнадзор. «Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», – передает сообщение ведомства ТАСС.



В Роскомнадзоре пояснили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика. Напомним, суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube. YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей 22 мая 2021, 07:57

Фото: Igor Golovniov/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей, свидетельствует сообщение об изменении правил пользовательского соглашения. В новых правилах сказано, что YouTube получает право «монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу». Доход от рекламы на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли, будет забирать YouTube. Для американских пользователей изменение действует уже с ноября, передает ТАСС со ссылкой на Entrepreneur. Напомним, в марте компания Google, которая владеет YouTube, сообщила, что может обязать видеоблогеров платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Google ссылается на требования Службы внутренних доходов США. В мае мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания. Недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook. В США испугались усиления России на Ближнем Востоке 24 мая 2021, 08:22 Текст: Алина Назарова

Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи. Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости». В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он. Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе. 13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии 22 мая 2021, 14:26 Текст: Вера Басилая

Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх. Проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи «Белтелеком». В браузере возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У других операторов также возникают проблемы с доступом, передает РИА «Новости». Министерство информации подтвердило блокировку российского ресурса. «Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – заявил первый замглавы ведомства Андрей Кунцевич. Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.