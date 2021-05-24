В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В ХАМАС заявили о непричастности к «минированию» самолета Ryanair

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
Перейти в раздел…

Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут ни при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается как наезд на русскую национальную идентичность. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Славянская письменность стала кодом русской души

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских – мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев

Два года с Зеленским: итоги

Перейти в раздел…

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось прежним
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ХАМАС заявили о непричастности к «минированию» самолета Ryanair
    США заявили о неготовности назвать дату встречи Байдена с Путиным Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
    Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС Глава IATA предупредил о сложностях из-за запрета на полеты над Белоруссией Онищенко порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году «Скопинскому маньяку» вновь запросили запретить общаться со СМИ
    Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

    Главная тема


    За инцидент с самолетом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию

    белорусская оппозиция


    Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием

    смена лидера


    Назван самый богатый человек в мире

    бег вдоль дорог


    Врачи рассказали, как уменьшить вред для здоровья от занятий спортом в городе

    Видео

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    беспилотники «Байрактар»


    Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

    новый режим


    Россия начала наводить порядок в миграционной политике

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете инцидент с самолетом Ryanair в Минске?

    В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину

    24 мая 2021, 22:17

    Текст: Елена Мирошниченко

    В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова.

    «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости».

    Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег.

    Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
       22 мая 2021, 23:55
    Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/
    XinHua/
    Global Look Press

    Текст: Антон Никитин

    Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.

    По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».

    Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.

    Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.

    В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».

    «Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.

    В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

    В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (49)
    Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
       22 мая 2021, 20:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.

    На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».

     

    «Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.

    Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».

    Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.

    Коментарии (34)
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
       21 мая 2021, 23:28
    Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.

    В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.

    Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (88)
    МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу

    24 мая 2021, 14:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.

    «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.

    Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.

    В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

    «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.

    В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.

    В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.

    Коментарии (21)
    В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом

    23 мая 2021, 10:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.

    Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.

    Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.

    Коментарии (15)
    Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
       22 мая 2021, 02:54
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».

    Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.

    В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

    Коментарии (8)
    Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США
       24 мая 2021, 12:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США.

    «На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

    Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».

    Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие.

    «Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров.

    Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров.

    Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях.

    «За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр.

    Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму».

    «Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он.

    «Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров.

    При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права».

    Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях.

    Коментарии (6)
    Google подала в суд на Роскомнадзор

    24 мая 2021, 07:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube, сообщили СМИ.

    «11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», – сообщает издание «Коммерсант».

    По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

    Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

    Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на Youtube, принадлежащем Google.

    «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», – сказали изданию в ведомстве.

    Ранее Google, Facebook и Twitter пригрозили штрафами за отказ удалить запрещенные данные.

    Коментарии (27)
    Пушков: Россия должна прекратить произвол зарубежных интернет-компаний
       22 мая 2021, 17:09
    Фото: flickr.com/sf_press
    Текст: Андрей Резчиков

    Международные IT-гиганты должны действовать на территории России в установленных нами законных рамках, сейчас эти компании работают по принципу флибустьеров, навязывают свои подходы, цензуру, используют блокировки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Политик является одним из соавторов внесенного накануне в Госдуму законопроекта о «приземлении» иностранных IT-компаний в российской юрисдикции.

    «В последнее время в Госдуме и Совете Федерации идет активная работа по регулированию деятельности глобальных интернет-компаний на территории России. На сегодняшний момент действует уже четыре федеральных закона (530-й, 482-й, 511-й от 2020 года и 19-й от 2021 года), специально направленных на то, чтобы побудить иностранные сетевые компании соблюдать российское законодательство. Внесенный в пятницу документ является ключевым в этой серии законопроектов. Его цель заключается в том, чтобы на территории РФ глобальные интернет-гиганты исходили не из собственных внутрикорпоративных решений, которые они потом будут навязывать нашим пользователям и государству, а из установленных нами законодательных рамок», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «В настоящий момент эти компании работают по принципу флибустьеров. То есть на нашей информационной территории они исповедуют свои подходы, вводят блокировки наших интернет-ресурсов, размещают запрещенный у нас контент и говорят, что не подчиняются российской юрисдикции, потому что находятся за пределами Российской Федерации. Внесенный закон призван изменить это абсолютно недопустимое положение. Всем этим интернет-компаниям будет предписано зарегистрироваться на территории России», – пояснил политик.

    Регистрация подразумевает открытие офисов, появление юридических лиц, которые будут представлять интересы Google, Facebook, Twitter в России. Они станут подотчетными прежде всего Роскомнадзору. «До недавнего времени мы отправляли им письма куда-то в Калифорнию, связывались с некими людьми, которые представляют их интересы и находятся в Лондоне или в Праге... Это никуда не годится. В 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 – доход составил 75 млрд рублей. При таких оборотах компания может позволить и обязана открыть офис в России. И закон обяжет их сделать это. На случай отказа предусмотрена целая серия санкционных мер, вплоть до блокировки этой компании на территории Российской Федерации», – предупредил соавтор законопроекта. 

    Пушков предлагает рассматривать будущий новый закон как часть комплекса законодательных мер, «с помощью которых мы хотим прекратить произвол зарубежных интернет-компаний». «Эти компании не являются нашими информационными партнерами, они исходят из других идеологических и политических установок. Они блокируют не нравящиеся им российские интернет-ресурсы, приоритезируют антивластные ресурсы, с большой неохотой устраняют противоправный контент, делая это лишь под нашим большим давлением. Тот же Twitter сделал это под угрозой полной блокировки с 15 мая. Столкнувшись с такой перспективой, Twitter за два дня до критического срока прислал Роскомнадзору письмо, в котором сообщил об удалении 91% запрещенного контента и попросил время на удаление оставшихся противозаконных материалов», – напомнил сенатор.

    Политик добавил, что зарубежные IT-гиганты должны вести себя так, как «мы будем им предписывать», в противном случае «они будут заниматься произволом и навязыванием своих собственных решений и представлений». «Мы знаем это по цензуре, которую вводят Facebook, Google, YouTube, Twitter. Мы должны рассматривать эти компании прежде всего как объекты нашего законодательного воздействия. Мы должны принудить их работать в наших законодательных рамках. Они должны знать, что в противном случае они потеряют важный сегмент своего глобального рынка», – пояснил собеседник.

    Политик напомнил о недавнем противостоянии Google и Facebook с правительством Австралии, на территории которой живет всего 25 млн человек. Если сначала эти IT-гиганты попытались в ответ на требования исполнять местное законодательство пугать шантажом и угрозами уйти с австралийского интернет-рынка, то в итоге резко смягчили позицию и приняли предписания местных властей. «В борьбе с национальным государством, если оно настроено принципиально и последовательно, глобальные корпорации всегда проиграют, как они проиграли в Китае. Мы показываем, что не ставим перед собой задачу их выживания с территории РФ, но они должны действовать по нашим правилам и законам, а не по своим», – уверен Пушков.

    Что касается опасений насчет того, что в случае вступления закона в силу IT-гиганты могут отказаться от работы с отечественными трансграничными компаниями, такими как «Яндекс», Mail.ru Group, то сенатор подчеркивает, что Россия должна ориентироваться прежде всего на свои интересы, подходы и конституционные принципы. «Наш бизнес тоже регулируется российскими законами. В данном случае это законодательство призвано создать такую информационную среду, которую мы считаем правильной и необходимой. В такой среде внешние игроки не должны навязывать нам свои решения, блокировать наши информационные ресурсы, использовать социальные сети для нагнетания политической напряженности», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

    Если же международные IT-гиганты попробуют заняться дискриминацией российских интернет-платформ, «то уже существующая законодательная база позволит найти средства воздействия на них». «IT-гиганты должны учитывать, что, если они начнут мстить через ухудшение условий работы для наших IT-корпораций, мы тоже можем найти средства, которые помешают им получать в России соответствующие доходы. Например, можно ввести ограничения на рекламу на этих интернет-ресурсах. Кстати, во внесенном законопроекте одна из мер предусматривает возможность запрета на финансовые переводы этим компаниям. Если такой запрет будет введен в силу, откуда Google будет получать свои 75 млрд доходов на территории России? По этой причине им стоит задуматься: а надо ли идти на обострение, ведь это может повлечь ответные меры с нашей стороны», – подытожил Алексей Пушков. 

    Накануне в Госдуму был внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. Как сообщил член думского комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин «мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы».

    По его словам, в законопроекте учтен зарубежный опыт, и Россия предлагает иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора. «Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – заключил депутат.

    Коментарии (6)
    Патрушев провел встречу с Салливаном

    24 мая 2021, 17:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    «Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном», – цитирует сообщение пресс-службы аппарата СБ России РИА «Новости».

    Уточняется, что во время встречи Патрушев и Салливан обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес».

    «Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», – сообщили в пресс-службе.

    Также Патрушев и Салливан согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.

    «Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене», – отмечается в сообщении.

    Напомним, в апреле Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена.

    Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.

    Коментарии (4)
    В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США

    23 мая 2021, 16:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

    «Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».

    После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.

    «Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.

    Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».

    «Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.

    3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки

    Коментарии (5)
    Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google

    24 мая 2021, 16:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией, сообщил Роскомнадзор.

    «Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    В Роскомнадзоре пояснили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

    Напомним, суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube.

    Коментарии (25)
    YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей
       22 мая 2021, 07:57
    Фото: Igor Golovniov/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей, свидетельствует сообщение об изменении правил пользовательского соглашения.

    В новых правилах сказано, что YouTube получает право «монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу». Доход от рекламы на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли, будет забирать YouTube. Для американских пользователей изменение действует уже с ноября, передает ТАСС со ссылкой на Entrepreneur.

    Напомним, в марте компания Google, которая владеет YouTube, сообщила, что может обязать видеоблогеров платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Google ссылается на требования Службы внутренних доходов США.

    В мае мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания. Недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook.

    Коментарии (18)
    В США испугались усиления России на Ближнем Востоке

    24 мая 2021, 08:22

    Текст: Алина Назарова

    Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

    Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».

    В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он.

    Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе.

    13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.

    Коментарии (1)
    Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии

    22 мая 2021, 14:26

    Текст: Вера Басилая

    Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх.

    Проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи «Белтелеком». В браузере возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У других операторов также возникают проблемы с доступом, передает РИА «Новости».

    Министерство информации подтвердило блокировку российского ресурса.

    «Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – заявил первый замглавы ведомства Андрей Кунцевич.

    Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •