В Миннеаполисе прошел марш памяти Джорджа Флойда

Несколько сотен жителей американского города Миннеаполис вышли на марш в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

Мероприятие началось в воскресенье, 23 мая, и продлится до 25 мая, – именно в этот день произошла трагедия, передает РИА «Новости».

«Джордж Флойд не должен войти в историю просто как человек, которому сдавили коленом шею. Джордж Флойд должен войти в историю как человек, который сломал хребет расизму полиции, ее жестокости и беззаконию. Именно так мы впишем имя Джорджа в историю», – сказал борющийся за права чернокожих проповедник Эл Шарптон.

Он выступил перед окружным судом Хеннепина и заявил, что в стране необходимо одобрить реформу полиции имени Джорджа Флойда, который запретил бы шовинизм на законодательном уровне.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп призвал продолжать борьбу до тех пор, пока темнокожий ребенок темнокожей матери не будет иметь те же права, что белый ребенок от белой матери.

Участники акции начали свой марш от здания суда и дошли до улиц города, где скандировали лозунги против расизма и пронесли пустой гром, посвященный памяти тех, в отношении которых справедливость не восторжествовала. Марш охраняли байкеры и группа вооруженных темнокожих мужчин. Отвечая на вопрос о том, выступают ли они в качестве поддержки полиции, один из них ответил: «Мы и есть полиция нашего сообщества».

Ранее власти Миннеаполиса решили выплатить семье Флойда компенсацию в размере 27 млн долларов.

Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения. После произошедшего в США начались массовые беспорядки, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.