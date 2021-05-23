В КБР задержали подозреваемого в насилии над детьми

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщила СУСК России по региону.

По версии следствия, 21 мая 59-летний мужчина примерно в 13.00, находясь на территории стадиона одной из школ Нальчика, заметил игравших там девочек 2012 и 2014 года рождения.

«С целью совершения в их отношении иных действий сексуального характера с применением насилия, заведомо зная о том, что девочки не достигли четырнадцатилетнего возраста и (...) не могут оказать сопротивление, с целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов предупредил о повысившейся активности педофилов в России.