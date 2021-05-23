США атаковали цикады

Миллиарды цикад атаковали ряд штатов в США. Пользователи из разных районов активно публикуют в соцсетях кадры со скоплениями насекомых.

По данным NBC News, пока что цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, но в ближайшее время на большей части восточного побережья ожидается потепление и, соответственно, роста числа крылатых насекомых, передает РИА «Новости».

Как отметил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. По его словам, это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того.

Периодические цикады – насекомые семейства певчих цикад, в отличие от сородичей годичного цикла, большую часть жизни они проводят под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру – в этом году Америку ждет нашествие поколения X. Его также называют Великое восточное поколение, так как ареал обитания насекомых охватывает большинство штатов на Атлантическом побережье – от Джорджии, Теннесси и Кентукки на юге до Делавэра и Нью-Джерси на севере.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что глобальное потепление для России несет как ряд плюсов, так и минусов. Например, станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой, но в то же время на юге России могут участиться засухи, что приведет к проблеме сельского хозяйства, увеличится число насекомых, потребуются огромные средства на изменение централизованной энергосистемы под новые условия потребления и так далее.