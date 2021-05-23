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В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом
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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.
Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.
Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым
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«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.
Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.
«В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.
Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.
Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
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США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Сенаторы США захотели ввести санкции против оператора «Северного потока – 2»
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В Сенат США внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.
Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2», передает ТАСС.
По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».
Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – приводит его слова РИА «Новости».
Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».
Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
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Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад»
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе.
По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму.
Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе.
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МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне
Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, - ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала».
Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».
Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
Лавров заявил об откровенности Блинкена
Переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета были откровенными с двух сторон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний», – передает слова российского министра РИА «Новости».
Однако, отметил Лавров, за все годы никаких доказательств «вины» России представлено не было. «Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – цитирует главу МИД России ТАСС.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
Американские СМИ оценили встречу Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинка прошла в позитивном ключе и была конструктивной, сообщают американские СМИ, комментирующие переговоры.
«Главы дипломатических ведомств США и России на своей первой очной встрече подчеркнули, что у обеих стран, которые противостояли друг другу в период холодной войны, продолжают оставаться серьезные разногласия в отношении того, как должны решаться мировые проблемы, но задали положительный тон переговорам, указав, что обе стороны все еще способны найти пути взаимодействия», – цитирует телеканал CNBC ТАСС.
Телекомпания ABC отмечает, что «на своей первой встрече Блинкен и Лавров выразили желание найти пути для совместной работы в тех сферах, где у обеих стран есть совпадающие интересы». «Тональность их высказываний была более теплой, чем отношения между двумя ядерными державами в последние годы», – заметили журналисты телеканала.
По данным Associated Press главы внешнеполитических ведомств России и США «на своей первой встрече лицом к лицу, которая проходила в то время, как отношения между двумя странами серьезно ухудшились за последние месяцы, вступили в вежливый словесный поединок».
«Они говорили откровенно, но спокойно о своих разногласиях», – указало агентств. При этом отмечается, что Блинкен сказал Лаврову о стремлении Вашингтона предсказуемым, стабильным взаимоотношениям с Россией, «повторив заявления президента Джо Байдена, который предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце».
«Высокопоставленный представитель администрации Байдена назвал встречу «хорошим стартом» без «полемики», что позволило обеим сторонам предварительно рассмотреть широкий круг проблем, которые оба президента могут обсудить на саммите», – указало AP.
Встреча, как пишет издание Politico, должна заложить основу для возможного саммита президентов России и США. «В предстоящие недели Блинкен и Лавров тепло приветствовали другу друга, в своих вступительных словах оба продемонстрировали решимость, при этом тон был теплым. Лавров, ветеран международной дипломатии, отметил, что обеим сторонам необходимо проявить открытость», – добавила газета.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Эксперт: Речь Маска на марафоне «Новое знание» создает новый канал связей между РФ и США
«Очень хорошо, что Илон Маск ломает те преграды, которые власти США выстроили между нашими странами», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Нарочницкая, комментируя появление американского миллиардера Илона Маска в числе участников организованного в Москве марафона «Новое знание».
«Для кого-то другого из числа известных американцев выступить на российском форуме, организованном с участием администрации президента России, было бы действительно большой смелостью. Но Илон Маск – это фигура, приучившая мир к своей экстравагантности, он может позволить себе такое. При этом Маск – отнюдь не маргинал, это видная мировая фигура. Его желание и готовность сотрудничать с Москвой – это определенный посыл всему мировому интеллектуальному и предпринимательскому сообществу», – отметила президент Фонда изучения исторической перспективы, историк Наталья Нарочницкая.
«Илон Маск участвовал в одном мероприятии с ведущими российскими политиками, – отметила Нарочницкая. – Он откликнулся на приглашение несмотря на то, что в последнее время многие американские профессоры и политологи вежливо отказываются от участия в подобных мероприятиях, связанных с Россией, из-за давления и опасений потерять работу».
Нарочницкая отметила смелость Маска и в том, что на форуме бизнесмен выступил за усиление диалога между Россией и США. Это выступление стало знаковым перед предполагаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отмечает она. Эксперт напомнила, что Илон Маск не раз бывал в России, публично признавался в симпатиях к нашей стране и нынешнее его выступление на марафоне общества «Знание» создает новый перспективный канал связей между нами «поверх барьеров».
По ее словам, Маск свободен от политической ангажированности и недавно прямо сказал, что Россия не побежденная страна, в чем в свое время пытался убедить экспертов американский политолог Збигнев Бжезинский, а серьезный игрок и всегда таким будет. «Вместо того чтобы заниматься поиском шпилек, которые можно совать в спину России, лучше налаживать нормальные отношения, которые принесут пользу на личном и государственном уровне. Поэтому такая яркая фигура привлекает к себе внимание», – подчеркнула президент Фонда изучения исторической перспективы.
«Маск особенно популярен среди молодых россиян, потому что он экстравагантен, не боится тратить деньги на то, что ему нравится, а не считает каждый доллар на счетах. Молодежи это импонирует. Маск тратит миллиарды долларов на творческие проекты, которые необязательно рационально объяснимы. Он не из породы Рокфеллеров», – отмечает доктор исторических наук.
«Во время холодной войны некоторой «отдушиной» в отношениях между нашими странами было научное сотрудничество: ученые продолжали общаться друг с другом, причем делали это с огромным почтением и исключительно доброжелательно. Это создавало благоприятный фон и для изменений в политике, поскольку мнение ученых влияло на общественное мнение в своих странах в целом», – напомнила Нарочницкая. «И сегодня чем больше людей с Запада посетит Россию и увидит разницу между мифами о ней и реальностью, тем лучше» – уверена она.
В выступлении Маска на марафоне «Новое знание» Нарочницкой особенно понравились рассуждения основателя компании Tesla о том, каким будет мир через пятьдесят лет. «В отличие, скажем, от Билла Гейтса, Маск сам многое делает для того, чтобы сломать межгосударственные барьеры и привлекать к своим проектам тех, кто готов, невзирая на политику, заниматься перспективными вещами, которые принесут пользу всему человечеству», – говорит эксперт.
В пятницу американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание», который стартовал накануне в Москве. Мероприятие также пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума, который продлится до субботы, включает многие направления, среди которых история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, всего ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Во время общения с участниками марафона бизнесмен призвал к расширению диалога Москвы и Вашингтона и анонсировал скорое официальное появление Tesla в России.
О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД.
Лавров второй раз за сутки пообщался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй раз за сутки пообщался с американским коллегой Энтони Блинкеном – в этот раз коротко, «на ногах», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На арктических полях», – подписала она фото в Facebook, на котором Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В Совфеде задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы
Россия может разработать дополнительные механизмы защиты от иностранного вмешательства в ее дела, в частности, выборы, так как получает сигналы о таких непрекращающихся попытках, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.
Джабаров сообщил, что «Россия ведет системную работу по пресечению попыток Запада вмешаться в суверенные дела нашей страны, включая электоральные процессы», и «с учетом новых подробностей деятельности американского Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) и подобных ему структур нельзя исключать возможность разработки дополнительных инструментов защиты от иностранного вмешательства», передает РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря разговору пранкеров с главой NED стремление США вмешаться во внутренние дела России получило новое неопровержимое доказательство.
«В СМИ получила распространение видеозапись, на которой глава американского NED Карл Гершман рассказывает о масштабной финансовой поддержке фондом отдельных политических групп по всей России и их стратегий на выборах в Госдуму. По словам Гершмана, соратники (блогера Алексея) Навального и схожие с ними группы «очень успешны в привлечении средств» со стороны США», – напомнил сенатор.
По его словам, деструктивная деятельность признанного нежелательным в России NED хорошо известна: через эту структуру США финансируют попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране с начала 90-х годов.
«Прозвучавшие из уст Гершмана признания подтверждают, что через возглавляемую им организацию США фактически пытаются повлиять на предстоящие выборы в Госдуму», – сказал Джабаров.
Ранее руководство NED в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в России и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии.
В США на пять лет осудили обвиняемого в хакерском взломе россиянина
В США к пяти годам тюрьмы и штрафу в полмиллиона долларов приговорен россиянин Антон Богданов, он был обвинен в налоговом мошенничестве и хакерском взломе, сообщила пресс-служба Минюста США.
«Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов – персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам», – цитирует сообщение ТАСС.
По данным Минюста, Богданов, известный под псевдонимом «кусок», с 2014 по 2016 гг. вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности, крал личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам. Богданов, признавший свою вину, также обязан выплатить штраф в размере 476 тыс. долларов.
В 2019 году сообщалось, что власти США предъявили обвинения задержанному в Таиланде россиянину Антону Богданову.
О задержании Антона Богданова 1985 года рождения в аэропорту Пхукета стало известно 28 ноября 2018 года. Россиянин не согласился на добровольную экстрадицию в США, однако все равно был экстрадирован в марте 2019 года.