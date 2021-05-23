В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом

Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым

«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.

«На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.

Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.

«В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.

Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.

Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.

В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

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