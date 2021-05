Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 23 мая 2021, 03:35 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 21 градуса, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут 18 градусов тепла. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-5 м/с, местами гроза с порывистым ветром до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть 22 мая 2021, 07:30

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Япония должна помешать действиям России в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай». По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для России правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение России «агрессивным», в статье говорится, что Россия не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе. Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости». Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета. «В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Позднее пресс-служба Южного военного округа подтвердила, что специальная комиссия работает на аэродроме для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего, передает РИА «Новости». Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.

С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента от 12 января 2018 года. Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения.

Фото: US Air Force

Текст: Ксения Панькова

Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, отметив, что это является серьезным вызовом. «Сейчас один находится год на орбите, два – четвертый и пятый – по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – до шести», – сказал Новиков на марафоне «Новое знание», сообщает РИА «Новости». Он отметил, что США планируют к 2025 году вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми. «Это, безусловно, серьезный вызов», – сказал специалист. При этом гендиректор концерна подчеркнул, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, передает ТАСС. Как отметил Новиков, российская радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолеты, в том числе американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Вот радар «Небо-М!» – это стелс-технологии. Отлично видит F-22, F-35 и так далее», – проинформировал специалист. По его словам, «Алмаз-Антей» уделяет значительное внимание выпуску РЛС. «Концерн производит более 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана», – добавил Новиков. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является крупнейшим российским производителем средств ПВО. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Мишустин рассказал об уникальном самолете МС-21 22 мая 2021, 13:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал участникам марафона «Новое знание» об уникальности построенного российскими инженерами и конструкторами самолета МС-21, а также оценил участие студентов в разработке дронов и роботов. По словам главы правительства, Россия смогла преодолеть трудности в авиационной промышленности, возникшие после распада СССР. Наглядным подтверждением этому служит самолет МС-21, который является лучшим среди пассажирских лайнеров данного класса. «Наша страна смогла преодолеть сложности, и сегодня самолет МС-21 – наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса», – передает ТАСС слова Мишустина. По словам премьер-министра, ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. Мишустин заявил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла. «Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина. «Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», – добавил премьер. Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации «Иркут», главного конструктора Константина Поповича. Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева. «Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты – поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы», – заявил глава правительства. Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол «Арктика», у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро «Айсберг» Владимир Воробьев. «Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути – самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу», – пояснил премьер. Также Мишустин рассказал о прорывных идеях студентов. «Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты. Такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи. Чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим Станислав еще даже не успел закончить вуз – Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ», – сказал премьер-министр. Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. «Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться», – сказал он. «Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров – во всех без исключения областях. Россия оказала колоссальное влияние на развитие человечества. Такие фамилии наших соотечественников, как Чайковский, Малевич, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Менделеев, Лобачевский, Ландау известны во всем мире. Нам есть, чем гордиться, друзья», – добавил Мишустин. При этом он напомнил, что российская научная школа вместе со всей страной пережила непростые времена в 1990-е годы, когда молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработк, а востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. «Но, к счастью, наша научная школа не была полностью утеряна. У нас и сейчас очень много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий. Это граждане нашей большой страны. В очень сложное время они не прекращали учиться, осваивали фундаментальные знания, становились настоящими профессионалами и мастерами своего дела», – отметил глава кабмина. По его словам, сегодня мир меняется – идет активная цифровая трансформация всех сфер экономики, формируется новая реальность, и поэтому молодым людям нужно быть готовыми решать гораздо более сложные задачи, вооружать себя знаниями, и с их помощью совершать прорыв. Ранее глава минпромоторга Денис Мантуров заявил, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года. МС-21– российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях, имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с комфортом широкофюзеляжных самолетов последнего поколения.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», однако само растение под запрет не попадает, поэтому его выращивание и употребление абсолютно законно, объяснил правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго. Корчаго пояснил, что «в список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», передает агентство «Прайм». Если будет доказано, что культивация семян происходит для получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» – прим. ВЗГЛЯД). При этом сама петрушка не попадает под запрет – ее выращивание и употребление законно. Ранее в Госдуме опровергли введение штрафов для дачников за сорняки на участке. Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым 22 мая 2021, 19:54

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». «Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ». По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия. Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин. Захарова ответила на обвинение Австрии в отсутствии интереса России к диалогу 22 мая 2021, 16:22

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Москва якобы не проявляет интереса к диалогу с ЕС. «Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», – написала она на своей странице в Facebook. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. «Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет», – сказал министр в эфире радиостанции «О-1», передает ТАСС. По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. «Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», – добавил министр. Шалленберг подчеркнул, что в Европейском союзе «Австрия всегда предпринимает усилия для прочного и стабильного канала диалога с Москвой». «Есть много тем, по которым мы [ЕС и Россия] хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы [ЕС], разумеется, не можем подвести наши ценности», – сказал он. «Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-либо найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений», – добавил Шалленберг. Ранее Захарова заявила, что Запад не может принять новые реалии и признать право России на самостоятельное определение путей развития, а западные санкции в настоящий момент все больше напоминают жест отчаяния. Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию». В США заявили о «монструозных» возможностях России в арктическом регионе 22 мая 2021, 15:05

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет американский журнал The National Interest. Автор статьи Роберт Фарли отмечает, что Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести «смертоносный набор возможностей» на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет «что-то немыслимое», передает РИА «Новости». Журналист также упомянул российский ледокольный флот – самый большой в мире, – указав, что такие корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, это делает Россию «гарантом глобального доступа к Арктике». Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор. Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта «Акула», охарактеризовав их как «монструозные». Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, указал Фарли Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: например, созданные для «охоты» на американские бомбардировщики истребители МиГ-31, обладающие мощными радарами и превосходной маневренностью. Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Первые, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему «отлично себя чувствуют в холодном небе Арктики». Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданских служащих. Ранее Россия призвала возобновить диалог стран Арктического совета по военной линии. До этого госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества в этом регионе.

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая

«Нафтогаз Украины» благодарит и приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2», сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз» Максим Билявский. «НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины», – приводит РИА «Новости» слова Билявского. Ранее Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варни. Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии 22 мая 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России. На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ». Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021 «Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз. Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность». Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США. Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков 22 мая 2021, 12:53

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание». В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости». «Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер. Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине». Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке». Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом». «Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв. В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса». «Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое». «Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин. По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу. «И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса.

Фото: Lt. Anton Ekman/U.S Navy

Текст: Ксения Панькова

Появились «впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения в Северной Атлантике с участием Ragnar Viking ВМФ Великобритании, Военно-морских сил США, а также ВМС

Фото: mod.gov.rs

Текст: Антон Антонов

На аэродроме в Батайнице минобороны и командование ВВС Сербии торжественно попрощались с советскими истребителями МиГ-21, на смену которым пришли МиГ-29. В мае Сербия получила последние два МиГ-29 из четырех истребителей, переданных Белоруссией. До этого она получила самолеты в дар от России. Вместе с собственными самолетами Сербии это позволило завершить формирование эскадрильи из 14 машин, передает РИА «Новости». Проводы МиГ-21 провели под слоганом «След в бесконечности». В церемонии участвовали глава минобороны страны Небойша Стефанович и командующий ВВС и ПВО генерал Душко Жаркович. На аэродроме торжественно построили личный состав, с МиГ-21 попрощались пилоты-ветераны, а над одним из самолетов дали водяной салют из брандспойтов. Минобороны подчеркнуло, что пилоты «целых 58 лет защищали небо с помощью этого замечательного самолета». Указывается, что с 1962 года по 1986 в СССР приобрели 261 МиГ-21. Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине в Москве 22 мая 2021, 17:17

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, после чего пришел в полицию с повинной. Пострадавшая вместе со знакомой пришла к нему с целью договориться о занятиях. Мужчина встретил их с оружием в руках в подъезде, и выстрелил одной из них в голову. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По имеющейся информации, она также работала тренером по фигурному катанию, передает РЕН ТВ. Сам же подозреваемый пришел в полуцию с повинной, стрелявшим оказался 41-летний Денис Егоров. В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются. Ранее в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.