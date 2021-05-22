Продажи путевок с детским кешбэком продлили до 31 августа

Продажи путевок с детским туристическим кешбэком начнутся с 25 мая и завершатся 31 августа, отдыхать по этой программе можно до 15 сентября.

«Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Ростуризма.

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая.

Напомним, 13 марта председатель правительства Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров, заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году.