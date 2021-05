YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии 22 мая 2021, 14:26 Текст: Вера Басилая

Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх. Проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи «Белтелеком». В браузере возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У других операторов также возникают проблемы с доступом, передает РИА «Новости». Министерство информации подтвердило блокировку российского ресурса. «Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – заявил первый замглавы ведомства Андрей Кунцевич. Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

19 мая 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple. «Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме. Владение iPhone делает вас цифровым рабом [американской компании] Apple – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и вы можете использовать только iCloud Apple для резервного копирования ваших данных», – написал Дуров в своем Telegram-канале. «Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье. Дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию», – написал Дуров. Напомним, Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии 19 мая 2021, 17:34

Текст: Алексей Дегтярев

Система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить, сообщают СМИ. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team, всего было опубликовано 27 документов, в которых содержатся сведения о 12 больных, пишет Insider Voice. Злоумышленники сообщили, что было украдено 700 гигабайт данных: адреса, номера телефонов пациентов, трудовые договоры с персоналом, данные о зарплатах и финансовые отчеты. Ранее компания Colonial Pipeline ранее заплатила хакерам DarkSide выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Позже стало известно, что жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов. Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram 21 мая 2021, 12:22

Текст: Алина Назарова

Журналисты составили рейтинг жен российских губернаторов по популярности в соцсети Instagram, первое место в списке заняла супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова. Большинство жен глав российских регионов ведут непубличную жизнь и не имеют страниц в соцсетях. Однако некоторые супруги губернаторов не только сопровождают мужей на публичных мероприятиях, но и занимаются бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью, а также активно рассказывают о своей жизни в соцсетях. Так, самой популярной среди жен губернаторов стала супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова. У нее более 1,1 млн подписчиков, несмотря на то, что аккаунт появился в сентябре 2020 года. Она активно ведет свой Instagram, публикуя новости о событиях региона. Особое внимание Кадырова уделяет своей семье, рассказывая об успехах мужа и детей, пишут «Актуальные комментарии». Второе место заняла супруга главы Башкортостана Каринэ Хабирова, у которой более 85 тыс. подписчиков. Она ведет активную публичную жизнь, в том числе рассказывает о культурных событиях региона. Кроме того, Хабирова является автором и идейным вдохновителем благотворительного проекта «Территория женского счастья», который в этом году проходит в Уфе во всероссийском масштабе. В программе форума есть лекции и воркшопы, которые посвящены здоровью, развитию, самопознанию, предпринимательству, искусству и красоте. Третье место заняла жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. У нее более 34 тыс. подписчиков. В настоящее время она занимает должность председателя совета по вопросам попечительства в социальной сфере на территории Кемеровской области, под ее руководством находятся благотворительные фонды. В Instagram она выкладывает как личные фото, так и фото/видео о деятельности своего попечительского совета. Четвертое место у супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой. На нее подписано более 11,8 тыс. человек. Она принимает участие в публичных мероприятиях вместе с мужем, кроме того, в своем аккаунте много рассказывает о семье. Помимо этого, Хасикова является основателем бренда Shchur. Магазины женской одежды открыты в Элисте и Уфе. Завершает топ-5 рейтинга гражданская жена губернатора Московской области Екатерина Богдасарова. У нее более 10 тыс. подписчиков. Богдасарова является руководителем благотворительного фонда «Исток», который помогает детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сотрудники организации устраивают детские праздники и мастер-классы в больницах, собирают деньги на лечение детей, помогают сиротам, развивают спорт и создают образовательные программы в регионе. Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров 20 мая 2021, 23:30

Текст: Антон Антонов

За атакой на исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE) Ирландии может стоять хакерская группировка из России, заявили в национальном центре кибербезопасности (NCSC) Ирландии. В NCSC полагают, что за атакой стоят хакеры Wizard Spider, группировка, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Ирландские чиновники уже связались с российскими властями. Посол России Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTE. Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования, хотя сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленники базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи. До окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут. Напомним, система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Прежде сообщалось, что файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team. В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада 21 мая 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. В пятницу он выступит с докладом на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая пройдет в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости». Он заявил, что членам парламентов России и Белоруссии нужно «усилить взаимодействие» и найти способы отвечать на «вызовы и угрозы». Пискарев рассказал, какими методами действуют против России и Белоруссии: «Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением». Как заявил глава комиссии Госдумы, изменения в Конституции России обеспечили укрепление суверенитета, но на Западе пытаются изменить российскую внутреннюю политику «путем разжигания пожара по периметру» страны. В частности, мишенью оказалась Белоруссия. Используются «ангажированные резолюции», санкции, кибератаки, «вовлечение в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей». Пискарев уверен, что «обмен опытом и законодательными решениями» позволит России и Белоруссии создать «защиту от внешних угроз» и совместно отстаивать свои интересы. Напомним, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик. Министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД YouTube решил вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей 22 мая 2021, 07:57

Текст: Антон Антонов

С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей, свидетельствует сообщение об изменении правил пользовательского соглашения. В новых правилах сказано, что YouTube получает право «монетизировать любой контент на платформе, и реклама может появляться на каналах, не входящих в партнерскую программу». Доход от рекламы на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли, будет забирать YouTube. Для американских пользователей изменение действует уже с ноября, передает ТАСС со ссылкой на Entrepreneur. Напомним, в марте компания Google, которая владеет YouTube, сообщила, что может обязать видеоблогеров платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США. Google ссылается на требования Службы внутренних доходов США. В мае мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания. Недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook. Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах 20 мая 2021, 13:10 Текст: Наталья Ануфриева

Причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко заявил об этом на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, которое началось с минуты молчания в память о погибших летчиках, говорится в сообщении на сайте президента. Он сообщил, что «у Як-130 отказали все уровни системы управления», они «отказали мгновенно, в течение одной минуты». «Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», – добавил он. Белорусский лидер поручил оказать необходимую помощь семьям пилотов разбившегося самолета. Напомним, накануне в результате крушения самолета Як-130 под городом Барановичи в Белоруссии погибли два летчика. Других жертв и разрушений нет, последствия ликвидированы силами МЧС. В Госдуму внесли проект закона о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов 19 мая 2021, 19:47 Текст: Дарья Григоренко

В Госдуму внесен законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, который будет обязательным и для иностранных IT-платформ, работающих в России, сообшил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», – сообщил в своем Telegram-канале Горелкин. По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события.



«Это вредит бизнесу – как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян», – пояснил Горелкин. Он уточнил, что законопроект будет обязательным и для иностранных IT-платформ «Иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям. Правила должны быть едиными для всех участников рынка. Сотрудничество в области измерения аудитории будет одним из критериев «приземления» зарубежных IT-компаний на нашу российскую почву», – добавил депутат. Горелкин также сообщил, что Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством России.



Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин, прокомментировал будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции, что все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в России обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами. Напомним, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, пояснил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – пояснил депутат. ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается в дела государств под предлогом наблюдения за выборами 21 мая 2021, 17:02 Текст: Наталья Ануфриева

Беспристрастное международное наблюдение ОБСЕ за выборами – формальное прикрытие для вмешательства в дела стран, где у власти находятся неугодные политики, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. Ермошина заявила в ходе международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском, что можно сделать вывод: «беспристрастное международное наблюдение за выборами со стороны ОБСЕ является формальным прикрытием для вмешательства в дела государств, у власти в которых находятся неугодные политики», передает РИА «Новости». Она обратила внимание на то, что впервые с 2001 года наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали в Белоруссии в период подготовки и проведения выборов президента, причина – отказ ОБСЕ направить миссию в связи с якобы несвоевременным направлением приглашения. Вместе с тем, по словам главы ЦИК республики, дипломаты от государств, входящих в данную организацию и работающие в Минске, осуществляли международное наблюдение за электоральной кампанией, «при этом иногда превышая предоставленные им полномочия». Так, впервые за историю международного наблюдения с участка для голосования в Белоруссии был удален международный наблюдатель одного из западных государств, препятствовавший работе комиссии, рассказала Ермошина. Кроме того, несколько дипломатов, представляющих страны так называемого коллективного Запада, были высланы из республики за вовлеченность в протестные акции. «Но наиболее знаковым фактом является тот, что специальным представителем по выборам Светланы Тихановской является Александр Шлык, до этого работавший начальником отдела выборов БДИПЧ ОБСЕ. Вот и вся «заинтересованность» и «объективность» данной организации», – добавила руководитель белорусского Центризбиркома. Ранее в российском Совете федерации задумались над разработкой мер против вмешательства в выборы после того, как руководство Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED; организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России – прим. ВЗГЛЯД) в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом заявило, что продолжает активно работать в России и имеет отношение к протестам 2020 года в Белоруссии. Напомним, в Белоруссии прошли массовые протестные акции в 2020 году после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. В ВВС Белоруссии рассказали, как пилоты упавшего Як-130 решили увести его от города 21 мая 2021, 13:47 Текст: Наталья Ануфриева

Погибшие пилоты разбившегося под Барановичами (Брестская область Белоруссии) Як-130 совместно приняли решение не катапультироваться, а отводить падающий самолет от города, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны – начальник авиации Александр Карев. Карев сказал, что «решение у ребят было однозначным», они, «чувствуя, что самолет в какие-то секунды становится управляемым, (...) попытались направить его в сторону от города», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что решение действовать таким образом было совместным. «В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. Нельзя сделать так, чтобы один летчик выскочил, а второй остался. Они сделали все, что могли. В том, что это героический поступок, нет никаких сомнений. Летчики выполнили свой долг до конца», – отметил Карев. В пятницу в Лиде в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили погибшие майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, проходит церемония прощания с летчиками. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей, где также прошла панихида. Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек – родные и близкие погибших, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители Лиды. По данным пресс-службы министерства обороны, в траурной церемонии в Лиде участвует министр обороны Виктор Хренин. «Сегодня мы прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных силах служат сильные духом и мужественные люди», – приводит его слова Telegram-канал ведомства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах. Напомним, в результате крушения самолета Як-130 погибли два летчика, других жертв и разрушений нет, последствия ликвидированы силами МЧС. В Госдуму внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции 21 мая 2021, 12:41 Текст: Алина Назарова

Проект закона, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России, внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил член комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «В Государственную думу внесен один из самых важных законопроектов этой сессии – о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в России. Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы», – сообщил Горелкин в Telegram. Он указал, что не раз сталкивался со сложностями при взаимодействии с технологическими гигантами. «Мои запросы переадресовывались в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. По тому же маршруту отправляли и представителей других официальных структур и ведомств, и это блокировало попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения. Теперь, с появлением необходимой нормативной базы, взаимодействие должно наладиться», – отметил депутат. По его словам, в законопроекте учтен опыт других стран, и Россия предлагает иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора, который снимет и глобальные вопросы вроде объема денежных средств, которые они здесь зарабатывают, и даст ключ к решению частных проблем российских пользователей зарубежных сервисов, чьи права часто бывают нарушены. Позднее компании смогут объединить свои личные кабинеты в системе Роскомнадзора с кабинетами налогоплательщика, указал Горелкин. «Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – заключил депутат. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн указал, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию 21 мая 2021, 13:21 Текст: Евгения Шестак

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дата и место будут объявлены позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится. Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале. В работе Instagram и Twitter произошел сбой 20 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на сбой в работе социальных сетей Twitter и Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Жалобы на сбой в работе Instagram поступают из США, Канады и Великобритании. Сообщившие о неполадках пользователи испытывают трудности с просмотром новостной ленты, а также не могут войти на сайт и в свои учетные записи. Отчеты о проблемах из России не поступали, передает ТАСС. Отчеты о проблемах в работе Twitter поступают из США, Канады и Японии. Большая часть пользователей, сообщивших о сбое, жалуется на неполадки в работе сайта. Российские пользователи о сбоях не сообщают. Накануне пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Днем ранее глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В понедельник сбой зафиксировали в работе сервисов Mail.ru. Кроме того, в прошлую пятницу пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Днем ранее масштабный сбой выявили в работе Twitter. В прошлую среду свыше 83% пользователей TikTok в ряде стран пожаловались на сбои в работе соцсети. На Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы ДЭГ 21 мая 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Участники Российского интернет-форума обсудили необходимость повышения доверия россиян к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за этой процедурой. Замглавы департамента цифрового государственного управления министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Галина Сташевская отметила, что на повышение уровня цифровизации избирательного процесса повлияла ситуация с пандемией. «Благодаря сложившимся обстоятельствам технологии сделали большой рывок вперед. Когда в 2019 году мы обсуждали реализацию электронного голосования в рамках программы «Цифровая экономика» мы делали ставку на развитие цифровых избирательных участков. А ДЭГ рассматривали как факультативный способ голосования на удаленных и труднодоступных территориях. Тогда, мы еще не знали, какую успешную апробацию пройдет система в 2020 году. Благодаря этому опыту мы взяли планку на федеральную думскую кампанию», – рассказала Сташевская, слова которой приводятся на сайте НОМ. Вместе с тем она подтвердила, опираясь на статистику за 2020 год, что число россиян, использующих цифровые сервисы, значительно увеличилось. «За минувший год количество зарегистрированных пользователей на едином портале Госуслуг возросло на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан. Это хороший показатель, который говорит, что аудитория наших граждан, которые используют цифровые сервисы, предоставляемые государством, расширяется серьёзными темпами», – отметила Сташевская. В свою очередь член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин заявил, что «создавая новые возможности мы решаем вопросы удобства, доступности и минимизации человеческого фактора на выборах». При этом он указал, что доверие к системе ДЭГ приходит с практикой. По его словам, ЦИК масштабирует эту новацию постепенно, понимания, что необходима тщательная проработка программно-технического комплекса, высокий уровень безопасности и защита от информационных угроз. «Параллельно с улучшением системы ДЭГ мы продолжаем развивать порядка 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса», – рассказал Лопатин. Так, например, разрабатывается возможность электронной проверки подписных листов в поддержку кандидата, что, по словам Лопатина, будет способствовать минимизации ошибок и двойных трактовок в этом вопросе. Заместитель генерального директора по цифровизации избирательных процессов РТ Лабс Юрий Сатиров подчеркнул, что для разработчиков системы вопрос безопасности стоит на первом месте. Так, например, каждый бюллетень, формируемый на устройстве пользователя, зашифровывается и подписывается анонимным ключом. «Основная функция блокчейна – неизменность хранения данных. Они, формируемые в хронологическом порядке, являются цепочкой взаимоувязанных транзакций» – пояснил он. По словам Юрия Сатирова, в дальнейшем будут развиваться и возможности общественного контроля за самой процедурой дистанционного электронного голосования. «У нас планируется предоставление различных инструментов для наблюдателей с разным уровнем подготовки. Если наблюдатели захотят проверить систему, мы предложим инструментарий с открытым кодом. Его нужно будет скачать, получить данные, публикуемые по транзакциям, и провести фактически на своей машине все те операции, которые проходят в системе», – сообщил Сатиров. Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов убежден в необходимости дальнейшего обсуждения вопроса о том, «как сделать систему ДЭГ еще более надежной» и «почему мы можем ей доверять». По мнению эксперта, для многих избирателей ДЭГ – это пока «черный ящик», в который «бросают» электронный бюллетень. «Предстоит очень большая работа по тому, как, не уходя в технические сложности, показать прозрачность процедуры голосования избирателям и наблюдателям. Отмечу, математические модели, которые заложены в основу ДЭГ, прорабатывались в академической среде на протяжении последних 30 лет», – сообщил эксперт. Артамонов рассказал, что блокчейн, на котором базируется система, позволяет видеть посекундную динамику голосования и какие-либо вбросы здесь просто невозможны. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Эксперты призвали создать равные условия для всех участников цифрового рынка в России 21 мая 2021, 12:14 Текст: Елена Лексина

На российском цифровом рынке должны быть созданы равные условия для всех его игроков. С таким заявлением выступили участники сессии «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?», прошедшей в рамках Российского интернет форума «РИФ – 2021». По мнению экспертов, в России сложилась ситуация, при которой отечественные компании вынуждены «играть по правилам», а иностранные онлайн-платформы получают преимущество благодаря тому, что могут практически безнаказанно игнорировать требования российских законов. «Если иностранная платформа не исполняет свои обязанности, ей в качестве стимулирования нужно уплатить штраф. Но эти штрафы, по сути, бумажные, юридически мы не можем понудить их платить. Поэтому встает вопрос равноприменимости [российского права]. Что касается хранения персональных данных в стране, где компания зарабатывает деньги, то это хороший тон. Такие правила есть в Европе, США и сейчас разрабатываются даже в Узбекистане», – сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев. Он также отметил значение законопроекта о «приземлении» иностранных ИТ-компаний, внесенного на этой неделе на рассмотрение Госдумы. Эксперт также отметил, что в России не самое жесткое законодательство в этом плане. «Самое важное – не просто принять этот закон, но придумать и ввести те меры, которые будут эффективны и не ударят по нашему бизнесу. Это задача достаточно сложная, для ее решения могут понадобиться технические меры. Думаю, что эти правила игры будут приняты и в будущем будут исполняться», – считает юрист. Директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович также согласилась с тем, что Российская Федерация – далеко не единственная юрисдикция, где предпринимаются попытки регулирования или ограничения влияния интернет-платформ. «Условно направления такого регулирования можно было бы разделить на следующие: введение обязательств по созданию официальных представительств в соответствующих странах, налоговых обязательств, а равно дополнительных обязательств по локализации или обеспечению доступа некрупных ИТ-компаний к накопленным данным», – сообщила она. Кроме того, в настоящее время неоспорима высокая степень влияния интернет-контента не только на реализацию интересов каждого человека, но и на формирование этих интересов, считает собеседница. «Интернет-платформы накапливают огромные объемы информации о человеке, на их основе имеются возможности создавать электронные профили граждан. И тут нуждаются в регулировании, прежде всего, возможности и пределы использования платформами таких данных, а также осуществление контроля над таким использованием», – рассказала Орехович. В свою очередь руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев считает, что при разработке российских мер регулирования должен учитываться опыт других юрисдикций. «Мне кажется, очень важно смотреть, как цифровые рынки регулируются на других рынках, и не испортит ли это [регулирование] положение российских компаний. Вопрос конкуренции – ключевой вопрос, который стоит перед регуляторами: все компании должны работать в рамках единого правового поля. В отсутствие конкуренции мы будем видеть ухудшение сервиса, компании будут демотивированы создавать новый продукт, – подчеркнул он. Директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан также отметила, что необходимость государственного регулирования цифрового пространства не вызывает ни у кого сомнений, но регулируя определенный вид рынка, нельзя ухудшать положение собственных компаний. «Любые меры регулирования должны быть интегрированы в международный опыт, особенно учитывая, что во всех крупных государствах приняты законы об электронной торговле и безопасности в интернете», - заключила эксперт. Напомним, с 19 по 22 мая в Подмосковье, в пансионате «Лесные Дали», проходит 25-й Российский интернет форум «РИФ – 2021». В этот раз он проводится в офлайн-формате. По традиции в форуме принимают участие лучшие представители ИТ-индустрии страны для обмена знаниями, опытом, и кейсами в рамках тематических секций. В рамках площадки спикеры поднимают такие актуальные вопросы ИТ-сферы, как digital – стендап, игровые механики, диджитал и дизайн в новом мире, социальная справедливость в современном бизнесе и другие. В рамках проведения мероприятия для участников также запланирована разнообразная и активная развлекательная программа.