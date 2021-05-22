Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма 22 мая 2021, 08:32 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди обратилась к министру иностранных дел Никосу Дендиасу с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать страну, так как, по ее мнению, санкционная политика Европейского Союза (ЕС) не служит интересам Европы, она только добавляет проблем. Апатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация, и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой Москвы, передает РИА «Новости». «Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме. Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории. «Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме. Депутат подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народом во имя узких интересов, тем более чужих. «МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди. Она также выразила мнение, что Украина могла бы быть «мостом между государствами Европейского Союза и Россией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними», однако страна из-за ситуации на востоке и «при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского Союза», превращается в поле конфликта между Западом и Россией. «Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Россия направила Украине ноту протеста 21 мая 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости». Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко 21 мая 2021, 15:20

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко. Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку. «Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко». «Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи. «Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент. Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны. Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке. В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой 21 мая 2021, 09:50

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Текст: Алина Назарова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны. Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue. Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором. Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 21 мая 2021, 12:43

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс. «Три эксперта – из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна «Алмаз-Антей» – ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности. Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», – цитирует ТАСС Стейхейса. Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Ранее Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается. В апреле суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Названы вероятные места строительства двух новых водохранилищ в Крыму 21 мая 2021, 15:24 Текст: Евгения Шестак

Для строительства новых водохранилищ в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня возле поселка Лозовое в Симферопольском районе и место в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. «Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование», – сказал РИА «Новости» Кабанов. По его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ. Также вице-премьер подчеркнул, что на данный момент нет окончательного решения по строительству опреснителей, при этом проект находится на проработке. Кроме того, Кабанов отметил, что научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма. При этом он уточнил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно, поскольку ученые предоставят первые исследования к 1 июля. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. Украина решила запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до октября 21 мая 2021, 11:37

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг, собирается на период до 1 октября этого года запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора. Данный вопрос будет рассмотрен 26 мая. Документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года. «Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», – сказано в проекте постановления. Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. Кононенко сравнил снятый компанией Зеленского сериал с песнями группы «ВИА Гра» 21 мая 2021, 16:55

Фото: facebook.com/kvartal95

Текст: Елена Лексина

«Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И разделять эти сферы правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал сообщения о показе на российском телеканале нового сериала украинской компании «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский. «Не стоит увязывать бизнес с политикой. На Украине сейчас как такового бизнеса нет, а в России есть и деньги, и население, которое будет смотреть этот контент. Кроме того, не секрет, что большинство украинских артистов работают в России, а российские режиссеры снимают клипы и фильмы на Украине из-за того, что там это выходит дешевле», – считает журналист и блогер Максим Кононенко. Также, по словам собеседника, нет никакого противоречия в том, что российская компания «СТС Медиа», которая собирается выпустить на экраны новый украинский сериал «1000 минут вместе», находится под действием украинских санкций. «Если телеканал получит с трансляции этого сериала прибыль, то, что в этом плохого? Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И правильно разделять эти сферы», – рассказал журналист. При этом Кононенко отметил относительно высокое качество украинского медиаконтента, что побуждает российские компании его покупать и выпускать на российские экраны. «Во-первых, при закупке украинских сериалов проще пройти все процедурные условия. Во-вторых, люди с радостью смотрят эти фильмы, и у них не возникает вопросов к месту их производства. Мы же слушаем украинскую группу «ВИА Гра», например. Все потому, что они хорошо делают музыку. То же самое касается и сериалов. На Украине хорошие операторы, и, возможно, режиссеры», – заключил собеседник. В пятницу стало известно, что на российском телеканале СТС выйдет украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера сериала назначена на 7 июня. Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, так как для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами. «Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично ни относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией, и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95». При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко. Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в санкционный список юридических лиц 28 российских медиакомпаний, включая «СТС Медиа», телерадиокомпанию «Мир», «Спас ТВ», «НТВ-Плюс», «Первый канал» и другие. Это решение было утверждено Владимиром Зеленским. Также он продлил запрет на доступ к таким российским порталам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука 21 мая 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука прошли у здания киевского суда, который 21 мая рассматривает апелляцию на решение о домашнем аресте политика. По данным корреспондента РИА «Новости», несколько десятков человек с флагами националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и ряда других националистических организаций устроили митинг у здания суда в Киеве. Националисты требовали ареста Медведчука, проявляли агрессию в отношении сторонников политика, что привело к драке: участники наносили друг другу удары и бросались бутылками. Столкновения были непродолжительными – вскоре нарушителей порядка остановили силовики, разделив стороны живым щитом. Здание суда охраняют полицейские и бойцы нацгвардии. Правоохранители пускают на территорию суда только журналистов и участников судебных заседаний, проверяя их документы. Сам Медведчук заявил, что появление записей якобы его телефонных разговоров с представителями России, ДНР и ЛНР – это провокация в отношении него. «Комментировать это я не собираюсь, так как считаю это необоснованным и считаю провокацией в отношении меня, которая возникла именно сейчас, а не тогда, когда это было и имело место, когда велись переговоры», – сказал он. При этом Медведчук напомнил, что был официально уполномочен предыдущей властью на ведение переговоров с представителями ДНР и ЛНР. В частности, по его словам, ему полномочия предоставили в то время исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, позже экс-президент Петр Порошенко, СБУ и контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе, в которой у него был статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам. Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом 21 мая 2021, 17:47 Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Адвокаты подали апелляционные жалобы на круглосуточный домашний арест Медведчука. Защита просила отменить эту меру пресечения, прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 млн долларов. Жалобы защитников и обвинения не были удовлетворены, передает РИА «Новости». «Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений», – сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Суд также отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Зеленский бессрочно продлил санкций против Аксенова и глав ДНР и ЛНР 21 мая 2021, 19:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочном продлении санкций против главы Крыма Сергея Аксенова, глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также ряда россиян. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа на сайте офиса президента Украины. Указ вступает в силу со дня опубликования. Санкции продлеваются в отношении ряда российских граждан, среди которых профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ «Корпорация Парус» Алексей Федоренко, основатель ТОВ «1С» Борис Нуралиев и другие. Кроме того, Зеленский продлил на три года санкции в отношении российских СМИ, в том числе в отношении ТНТ, ВГТРК, «Звезды» и НТВ. Аксенов заявил, что введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам». Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике 22 мая 2021, 02:54

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными». Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов 22 мая 2021, 00:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России. Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС. Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В центре Киева мужчина повредил украинский флаг 21 мая 2021, 10:23 Текст: Евгения Шестак

Неизвестный снял в центре Киева флаг Украины с фасада административного здания и повредил его, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба киевской городской прокуратуры. Инцидент произошел в среду вечером у административного здания в Киеве, на фасаде которого был закреплен флагшток с флагом. Отмечается, что высокий мужчина, на вид 35-40 лет, подошел к зданию и сорвал государственный флаг, после чего разорвал его на части и сломал флагшток. «Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани государственного флага Украины и повис на нем таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан», – сообщила пресс-служба в Facebook. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее в Киеве самый большой флаг Украины порвался через пять дней после поднятия. В Крыму сочли русофобским шабашем украинский саммит 21 мая 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский саммит «Крымской платформы» является русофобским шабашем. По его словам, данная платформа бесполезна. «Украина инициирует проведение форума «Крымская платформа» в августе этого года. Этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты. Но все это персонажи, намеренные собраться на пресловутой платформе, никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел», – цитирует РИА «Новости» Константинова. Он отметил, что данная платформа бесполезна, так как деньги украинских налогоплательщиков тратят на «фантомные боли». По его словам, крымчан не пугают подобные инициативы Киева. «Нас все эти завывания не пугают: за нами Россия. Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед. Мы даже помашем им платочком – и продолжим свой путь к намеченным целям», – сказал Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Россией. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. В ДНР cообщили о пяти погибших военных за неделю из-за обстрелов ВСУ 21 мая 2021, 21:39 Текст: Дарья Григоренко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю пять военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил представитель омбудсмена ДНР. По словам представителя омбудсмена, в период с 14 по 21 мая 2021 года также получили ранения восемь военнослужащих, передает РИА «Новости».



Он также добавил, что с начала года были ранены 37 человек, погибли – 38, четыре из них гражданские. С начала конфликта погибли 4999 человек, в том числе 91 ребенок. Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение. В воскресенье представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.